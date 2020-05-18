北極星-KY（6550）宣布，受制新冠肺炎疫情影響美國公司及工廠，位於北加州的工廠無法全面開工，其CDMO (藥品委託研究開發暨生產服務 ) 業務亦無法完全按原來進度進行；目前已獲美國政府補助126萬美元。

北極星-KY表示，去年底與美商 Helix BioMedix, Inc.完成簽署的合約，原本預計在上半年發生之收入將延至下半年；惟該廠多元業務開發工作仍積極進行，預計年底前達成有2至3家客戶的目標不變。

北極星在北加州的工廠原本只負責生產自家的臨床用藥ADI-PEG20，但由於產能大量閒置，公司自去年中開始改變策略，除了要求工廠必須滿足北極星所有的臨床用藥需求之外，同時對外發展 CDMO業務。

尤其，北極星在以大腸桿菌生產蛋白質方面，經由生產自家產品累積了十年以上的經驗，建立了非常好的生產技術；當此業務推出後，很快獲得客戶的青睞、支持。

北極星-KY指出，去年公司曾說期望兩年後工廠能自給自足，達到損益兩平目標，現在時間過了差不多一半，似乎也展現了初步的成果。伴隨全球疫情逐漸轉解，降地對於該廠相關業務衝擊，CDMO業務也仍能如期發展，至於新藥開發部分，正積極仍持續推展中。

(工商 )