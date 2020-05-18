畢書盡（Bii）今年出道十週年，原定暑假舉辦十週年小巨蛋演唱會，因遇上新冠肺炎而延期至明年，這波疫情對他影響不小，除了無法按計劃二度攻蛋，他目前上半年已知被取消約五場活動，損失超過百萬。他的經紀公司老鷹音樂表示，幸好有滿多活動還在等延期的確定時間，目前還在觀望疫情後續狀態，而小巨蛋演唱會也正努力申請明年的場地檔期。

Bii年初就開始籌備演唱會節目，無奈因疫情被迫中斷，雖然可惜，但Bii表示大家的健康才是最重要的：「可能無法在十週年和BF家人們一起渡過，但只要大家都健康平安，不管什麼時候慶祝都不嫌晚，所以務必要照顧好自己，等待我們一起相聚的那一天。」演唱會未能如期舉行，但Bii的作品發表不停歇，19日將推出EP《撞》，其中收錄〈你〉、〈撞〉兩首歌，希望透過音樂緩和較為低迷的社會氛圍，尤其〈撞〉是他出道這十年的心聲，唱出自己的故事，也唱出給自己的勇氣，希望用聲音記錄人生重要時刻，給予自己與他人更多力量。

Bii畢書盡日前參與蔡阿嘎的YouTube節目錄製，談起合作起因，其實是因為蔡阿嘎曾在網路上翻唱Bii的歌曲〈Love More〉，還開玩笑地嗆聲自己模仿起Bii畢書盡的歌聲簡直唯妙唯肖，發下豪語要網友評斷，如果覺得不像就留下「倒讚」，假設倒讚數多過於讚數，就要向Bii畢書盡道歉，沒想到襲來一波「倒讚潮」，也讓看到該影片的Bii畢書盡哭笑不得，表示一定要聽蔡阿嘎現場模仿，進而促成這次合作。在親耳聽到蔡阿嘎的模仿歌聲後，反而讓Bii驚訝地問：「你是怎麼唱的啊？」

畢書盡（右2）與蔡阿嘎一家人合照。（老鷹音樂提供）

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