麻豆新樓醫院醫護人員開心收下學生的愛心水餃餐盒。（李宜杰攝）

學生也特別在餐盒上附上親手寫的感謝小卡。（李宜杰攝）

台南市官田國中學生上周採收校內親種的高麗菜，在官田區農會家政班、官田區公所的協助下，由學生包成水餃，於18日上午製成120盒水餃餐盒，送至麻豆新樓醫院為醫護人員打氣，學生也特別在餐盒上附上親手寫的感謝小卡，致敬防疫期間辛苦付出的醫護人員。

捐贈儀式於麻豆新樓醫院馬雅各紀念大樓舉行，由官田國中7名學生代表，在校長陳文財、官田區長顏能通與官田區農會人員的陪同下，帶著120盒水餃餐盒送到醫院，由護理部人員代表接受。

陳文財表示，官田國中在官田區農會四健會的幫助下，在校內闢建食農教育園區，種植當令蔬菜，由學生澆水施肥，親自栽培管理，從做中學。如今高麗菜成熟，日前由學生動手採收，再由官田區農會家政班員，到校協助指導學生包水餃，最後在分工合作下，完成1200顆高麗菜水餃。

參與捐贈儀式的學生陳怡安分享，家中奶奶過去曾因車禍受傷住院，受到麻豆新樓醫院醫護人員照顧有加，再加上此次防疫期間，醫護人員勞苦功高，於是提出水餃餐盒的構想，希望能貢獻一己之力，為醫護人員打氣，也為台灣加油。

(中時 )