台大公共衛生學院流行病學與預防醫學研究所教授金傳春表示，下一波流行疫情將是全球整體戰，必須打造完整的偵測系統。「偵測系統猶如體溫計，人體發燒時就可以提出警告！台灣過去都是靠醫師通報或患者誠實通報，流於被動；未來必須推動病例偵測、病毒偵測、血清抗體偵測及環境偵測，4個解方全部下去，才能完整覆蓋！」

金傳春表示，武漢4月8日解封，但是專家提醒還有1到2萬人無症狀。這意味著世界各國都不能自滿，像台灣雖然被視為「全球防疫優等生」，我們確實也有優勢，就是民眾警覺很高，但我們知道我們有一些地方要補強，包括長照機構的感染控制、資源設備、人力訓練、負責採檢和通報及核查作業的專責人員必須到位。還有慢性病領藥的方式是否已改進？病患求醫可否遠距討論等。

她也指出台灣仍有8個隱憂，包括：累積未感染的易感染者人數過多；與中國大陸太靠近，而當地至今檢測量能仍然不足、疫情變數大；目前台灣尚無敏感度高、特異性強、正預測值高的快篩方法；臨床與診療的經驗有限；今年秋冬可能仍沒有國產疫苗；冬季可能一次面臨人流感、禽流感、新冠病毒等三大挑戰；台灣科技研發起步晚、單打多，整合力仍待改進；未由「全球傳染病」整體觀協助他國齊心防疫。

金傳春表示，韓國是他山之石，值得台灣學習，包括每天檢測1萬8000件，移動式診測檢療所有50處在運作，另外也採用高科技防疫，目的就是事先掌握所有可能的確診者。她並提醒台灣有80％確診都是境外移入，所以一定要了解全球具流行潛力的地區。

(旺報 )