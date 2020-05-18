台中市民政局長吳世瑋表示，視訊達不到單身聯誼那種面對面的「親熱度」。（盧金足攝）

新冠肺炎疫情衝擊民眾生活，台中市府舉辦單身聯誼也受影響，市議員林祈烽、施志昌18日表示，單身聯誼「愛的橋梁」斷橋了，能不能改用視訊或其他方式辦理？民政局長吳世瑋表示，視訊達不到單身聯誼那種面對面的「親熱度」，如果疫情緩和，可能9月或10月再來辦理活動，繼續為未婚男女搭起愛的橋梁。

市議會今日進行民政業務質詢，林祈烽表示，市府去年辦理8場次的單身民眾聯誼活動，有680人參加，成功配對137對，今年原本規畫要辦9場次，提供760名單身民眾參加，結果因為肺炎疫情影響，一場活動都沒辦成，民政局的官網有公告暫緩辦理，但暫緩要暫緩到什麼時候？

林祈烽、施志昌質疑，這樣民眾要怎麼「樂婚」、怎麼「願生」、怎麼達到「能養」的目標？民政局的替代方法是什麼，未來是否可以改用網路視訊的方式來聯誼？

他舉出民政局官網資料顯示，去年一月至四月的結婚對數是5644對，今年同期則是4964對，減少680對新人；至於新生兒數字，雖然跟這波肺炎沒有直接關係，但去年一至四月出生數是7222人，今年同期只有6330人，也減少892人，相信到了年底或明年初，實際的嬰兒出生數應該又會更少。

吳世瑋說，為了疫情，原來規畫的單身聯誼活動都已經取消，因為需戴口罩又保持1.5公尺的距離實在行不通，如果疫情趨緩，可能9月或10月再來辦；至於改用網路視訊，因視訊達不到那個「親熱度」，所以不可行。

吳世瑋答詢貼切的表達，林祈烽也直言，要有「溫度」的聯誼，這席「親熱度」說法，引發全場哄堂大笑。

對此，吳世瑋強調，舉辦活動的目的，就是要讓單身者互相認識，主辦單位介紹完後，就帶到風景區去讓雙方吃飯和交誼，林祈烽也認同吳世瑋說法，認為用「親熱度」來形容單身聯誼活動很貼切。

林祈烽表示，單身聯誼活動不止影響到單身者，連餐廳、觀光景點、外燴和婚紗業者等等都受到很大衝擊，他提醒市府各局處應該要有「超前部署」的對策或方法，幫民眾和業者再度搭起「愛的橋梁」，繼續達成神聖的「愛的任務」。

(中時 )