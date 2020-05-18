公牛與活塞1988-91連續4年於東區季後賽交手，活塞3度淘汰公牛，寫下總冠軍2連霸。由於活塞球風粗暴與公牛球迷眾多，往往被描述成大反派。名人堂球星麥克海爾(Kevin McHale)幫活塞喊冤：「公牛隊太愛抱怨了。」

麥克海爾所屬的塞爾提克王朝最終被活塞擊敗，然後活塞又被公牛擊敗。麥克海爾告訴波士頓媒體說：「顯然活塞不喜歡公牛，因為公牛抱怨個不停，我認為他們很不尊重活塞的成就。誰叫公牛是新的王者，他們愛說什麼都可以。」

喬丹(Michael Jordan)特別介意的是活塞91年被公牛橫掃之後，第4戰還剩下最後幾秒，主將湯瑪斯(Isiah Thomas)等人就提前走出球場，毫無體育精神。

麥克海爾當年是赫赫有名的猛將，「我打過那麼多季後賽，除非是認識的人，我幾乎不曾跟對手說什麼，要恭喜他們也是後來再見面了再說。我贏球之後習慣直接走回休息室，不跟任何人說話。」

諷刺的是塞爾提克88年敗給活塞，大鳥柏德(Larry Bird)逕自離場，麥克海爾卻留下來祝賀活塞，還跟對方主將湯瑪斯、藍比爾(Bill Laimbeer)擊掌。現在為了罵公牛，他忽然忘記自己當年也是頗有風度的人。

此外活塞不全是壞孩子，後衛杜馬斯(Joe Dumars)就是難得的「好孩子」，他91年輸球時握手祝賀公牛，後來還獲頒體育精神獎。「小蟲」羅德曼(Dennis Rodman)當年也對喬丹很粗暴，但喬丹並不討厭他。與其說喬丹痛恨活塞，他其實針對的是湯瑪斯。

(中時電子報)