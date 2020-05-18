總統蔡英文520就職前夕，大陸解放軍卻動作頻頻，規畫在8月展開演練奪東沙島。對此，退將栗正傑分析大陸此舉背後的含意。

栗正傑昨在臉書發文，先以「96飛彈危機歷史」來談論東沙群島的重要性。栗表示，1996，台灣第一次民選總統之際，中共為嚇阻台灣，企圖攻佔我一個外島警告台灣，政府為了避免民眾恐慌採「內弛外張」政策，對內低調處理，之後因老美航母航經台海嚇阻了這場戰爭，事隔24年之後，中共是否有可能重施故技，以攻佔東沙為手段，來威嚇台灣人民，且可提高與美國抗衡籌碼，實值我重視警覺。

為何解放軍要選擇東沙？栗正傑就東沙的戰略地位分析；東沙島為於南海北端，距香港170海浬、海南島360海浬、高雄240海浬，向南可進出南海，向北、東可控制台灣與巴士海峽，可以說不但可掐住南海往台灣、日本、南韓等國的海運航道，也可以威脅菲律賓、越南等南海週邊地區的安全，在中共積極謀求發展海權之際，可以說如果奪佔東沙將可大大提升其國際海權地位。

而大陸奪佔東沙，也是要影響台灣的民心。栗指出，當年中共企圖以攻佔我一個外島為手段以達威嚇我台灣之考量，就是因為戰火未波及台灣，不會對台灣本島造成傷亡，因此可降低台灣人民對中共仇恨心態，但卻可達威嚇台灣人民之目的，如今東沙僅有海巡官兵200餘人，且無百姓，攻佔東沙不但可降低台灣人民仇恨心態且可降低國際人道譴責，可以說是以最小之代價獲得最大之利益。

栗更就軍事層面分析，東沙距離中共軍事基地與台灣概等，但因共軍已有航母艦隊，因此一但開戰可獲得東沙海域的局部海空優勢，反觀我軍距東沙240海浬，海、空支援困難；而美軍部分雖有如B-1戰略轟炸機等先進海空武器，但礙於關島距此過遠，如中共貿然發起突襲，恐遠水救不了進火，且東沙守軍僅海巡官兵200餘人，武器裝備僅機槍、迫砲基本武器，共軍應能在最短時間奪佔東沙，結束戰事。

栗正傑認為，中共如真奪取東沙，將嚴重影響東亞航運與國際戰略，美國自然不會坐視不管，自然與台美軍事聯合行動之口實，重新規復東沙，而關鍵在於共軍是否有能力守住東沙？睽諸以往共軍中印邊界衝突與中越戰爭，共軍兩次都於攻佔敵境後，主動後撤，其主要原因就是後續無力固守，當今中共雖然略具遠洋海軍戰力，但與美軍相比仍差很多，無法與美軍相抗衡，因此絕無能力長期固守東沙。

因此，栗正傑研判共軍可能行動：其一，擴大軍演規模。其二，重施故技，奪佔東沙後即主動撤離，以達到威嚇台灣，提高與美國談判籌碼之目的！

(中時電子報)