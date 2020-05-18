美國擴大封殺華為，在上周五祭出只要是應用到美方的軟體與技術，出口華為都需向美方申報，使台灣半導體等電子產業陰霾籠罩，首當其衝，未來將頓失大客戶華為的肥單，除台積電ADR在上周五於美股重挫外，今賣壓延續台股集中交易市場，包括台積電、被動元件、IC設計與PCB等電子族群多遭法人瘋砍，而上演多殺多慘劇。

幸賴國際原油大漲，亞洲盤期貨周一每桶大幅回升至30美元以上，激勵台塑、台塑化大漲，加上新冠疫情使遠距辦公活躍，刺激NB出貨大增，致廣達逆勢撐盤，而金融族群也相對抗跌顯現穩盤力道，使加權股價指數不致深跌，終場大盤下挫74.37點，跌破10800點，報10740.55點，似有回測月線10701點味道，單日跌幅0.69%，成交1894.5億元。

店頭市方面，市場仍熱炒生技、防疫等族群，另電機、航運與觀光等類股，也因國內新冠疫情愈趨緩解而出現轉機買氣；不過，受制電子股重挫，使盤勢開高震盪殺低，收盤報跌0.47%，為140.97點，成交483.54億元。

亞股方面，除台股表不佳，菲律賓與印度兩市場也表現疲軟；餘澳洲、日本、南韓、大陸、香港、新加坡、馬來西亞、泰國、南與印尼等市場都臉色紅潤。

美股盤後電子盤方面，由於Fed（聯準會）主席鮑爾暗示看好下半年經濟，使道瓊期、標普500、那斯達克100與小型股2000等4大期指，目前都呈大漲榮面，分別暫報上漲1.01%、0.98%、0.89%及2.01%。

業內人士指出，美國總統川普為競選連任，未來持續針對中國祭出什麼樣的行政命令，多是不可掌控的風險變數，使中美兩強一路從貿易戰打到科技戰，甚至日前川普還揚言不惜切斷所有雙方關係，顯示全球兩大經濟體的經貿對撞似難以避免，在台股逢萬點之上反彈高檔下，該等未可知的高風險未釐清前，波段布局與短期操作，或暫宜低調、保守，短線資金配置，或以擁抱較高現金比重為上策。

(工商 )