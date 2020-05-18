水神與史蒂芬2位新人用限定組合方式出道， 18日推出合唱最新單曲〈不自在〉，MV以拳擊比賽為劇情，一位熱愛拳擊、經濟窮困的拳擊手，在一次訓練過程中被發現並受邀參加拳擊比賽。史蒂芬臨陣上場，事情看拳擊影片自己練習，再透過教練教授步伐和拳擊姿勢，他形容「讓我瞬間覺得自己就是拳擊手，也很感謝對戲演員非常專業和認真，場上的每個動作都到了真打的境界，好幾次我們都太過於入戲而重傷對方好幾次」近身肉搏戰導致身上瘀青甚至有嘴破流血相當敬業。

兩人稱感情融洽，目前吵過最大的一次架？兩人異口同聲，在做音樂上從來沒吵過架，都會尊重對方的意見！唯一一次吵架是有回在台北表演完，大家都想去After party，但史蒂芬堅持要回高雄處理事情，水神則持反意大罵說：「現在凌晨2點，你最好回去就能處理好什麼事情！不要當破壞氣氛的掃興鬼！」說完後氣氛超僵，史蒂芬留在原地默默流下淚水，最後水神只好暖化勸和，等待其他人已經走到很前面快看不到了，才在後面慢慢走安撫史蒂芬抱抱和好，2人最後留在台北和大家開心派對。

兩人加入混血兒娛樂，成為玖壹壹的師弟，計劃以分進合擊的方式，於6月推出合輯，兩人雖為麻吉、但彼此單曲音樂成績是否會有較勁意味？水神回應，「史蒂芬的音樂都會經由我製作，包括錄音混音甚至許多詞曲上的修改，所以在音樂上是很少比較的，因為我們處在同一條船上，絕對不能有不良的比較心，有的話，就不是在同條船上，更不會成為拍檔。」史蒂芬則大笑：「怎麼可能會有較勁的心態，我們歌曲都是由水神用心製作出來，他歌曲很多人點閱我會為他感到開心，我的歌曲沒有太多點閱時他也會很失落，我們已經不像麻吉了，我們超像沒有血緣關係的家人。」

混血兒娛樂新聲史蒂芬（左），水神合作推出最新單曲〈不自在〉。（混血兒娛樂提供）

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