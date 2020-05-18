交通部長林佳龍18日出席台中市北屯區舊社停車場立體化興建工程開工動土典禮，有媒體詢問，高雄市長韓國瑜在議會提到愛情摩天輪「卡關」，林佳龍說，地方開發計畫未完成，投資計畫未正式提出，對韓喊話：「加油！」。

林佳龍指出，高雄港的開發是高雄港務公司的土地，地方政府也可提出方案，但其中涉及開發和投資計畫，目前高雄市的開發計畫審查還未完成，投資計畫若提出當然樂觀其成，但地方如何加快開發跟投資的速度，這個部分仍須加油。

林佳龍提出擔任台中市長經驗談，台中港曾提出方案規劃，是交通部所屬的港務公司，三井outlet招商，順利完成；只要方案能夠規畫好，交通部的立場都很支持，因他是過來人；愛情摩天輪主要是地方未完成開發計畫，投資計畫也還沒有正式提出。

另媒體問到，當初漫畫園區計畫文化部提變更？林佳龍說，建設是延續，不管水湳漫畫園區、台中廳美術館、台中大平台計畫，他在中央一定全力支持，若雙方意見不符，大家可溝通，文化部可修正，包括，出入口、用電、出入口等，大家一起努力。

(中時 )