第73屆「世界衛生大會」(WHA)線上會議訂於臺北時間本(5月18)日晚間6時召開,我國仍未獲邀以觀察員身分出席,外交部長吳釗燮及衛生福利部長陳時中於本日下午在 「中央疫情指揮中心」舉行的記者會中,共同表達我國政府嚴正不滿的立場。

衛福部陳部長表示,病毒不分國界,全球防疫不應有缺口,需要全世界攜手合作、分享專業判斷及有關資訊,才能有效對抗大流行。臺灣在地理位置上雖鄰近中國,然而每百萬人口確診數在國際間排名約第154名,顯示臺灣防疫工作成效顯著。我國有意願、也有能力,與世界各國政府與專家交換防疫經驗、互相學習、互相幫助,因此我方未受邀不僅是臺灣的損失,也是全人類的損失。

外交部吳部長則指出,臺灣此次雖然沒有受邀,但國際支持聲量更加強勁與普遍;至於我國友邦的提案,由於此次WHA的時程大幅縮短,各國都希望將有限的會議時間完全投入討論對抗疫情,因此我國政府決定接受理念相近國家及友邦的建議,等到本年稍晚復會舉行實體會議時,再討論友邦的提案,以確保友我提案獲得充分且實質的討論。吳部長批評中國政府的兩面手法及霸凌打壓,中國對外宣稱關心並照顧臺灣人民衛生健康,實際上卻一再侵犯剝奪臺灣人民的健康人權,阻擾臺灣參與國際組織;臺灣人民對中方的無理行徑只會更加厭惡,進而強化對參與國際 、 貢獻世界的集體願望。

吳部長嚴正呼籲WHO秘書處聆聽國際社會理性且堅定的呼聲,堅守專業中立的立場,摒除中國政府的干預,讓臺灣參加WHO所有會議 、 機制與活動。

吳部長另強調,聯合國大會第2758號決議或WHA第25.1號決議只解決「中國代表權」問題,完全沒有提及臺灣,更沒有授權中華人民共和國可以代表臺灣的權利;臺灣已經是一個民主自由國家,只有臺灣的民選政府,才有資格代表臺灣人民參與國際組織。

外交部重申,國際公衛體系應納入全球所有利害關係者的參與,才能確保防疫沒有破口及漏洞,達成「不遺漏任何人」(Leave No One Behind)及「全民均健」 (Health for All)的目標。臺灣有完整健全的公衛及醫療體系, 「臺灣模式」成功防治 「武漢肺炎」(COVID-19) ,成果有目共睹,獲得國際社會普遍稱讚。臺灣完整、無礙地參與WHO,將能即時分享資訊及我們成功的防疫經驗,使全人類受惠,並創造「臺灣、WHO、世界」三贏局面。(E)

(中時 )