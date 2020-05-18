新冠疫情在全球仍然嚴峻，先前入境台灣的外籍人士若已滿一百八十天，還能不能續留仍然受到關注，外交部長吳釗燮今在指揮中心表示，目前已在研擬辦法，讓這些受不可抗力因素而無法離台的外籍人士，能夠續留台灣。

吳釗燮表示，先前針對利用免簽入境台灣的外籍人士已兩度延長效期，但仍不得超過一百八十天，不過目前國際疫情仍然嚴峻，會再與內政部討論，希望能研擬出辦法，讓這些無法留在台灣的外籍人士，繼續續留。

(中時 )