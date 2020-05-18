入境台灣外籍人士能否續留？吳釗燮：已在研擬辦法 14:302020/05/18 中時 陳人齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 外交部長吳釗燮疾呼，世界衛生組織（WHO）應將台灣納入相關會議的參與。(資料照/陳怡誠攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠疫情在全球仍然嚴峻，先前入境台灣的外籍人士若已滿一百八十天，還能不能續留仍然受到關注，外交部長吳釗燮今在指揮中心表示，目前已在研擬辦法，讓這些受不可抗力因素而無法離台的外籍人士，能夠續留台灣。 吳釗燮表示，先前針對利用免簽入境台灣的外籍人士已兩度延長效期，但仍不得超過一百八十天，不過目前國際疫情仍然嚴峻，會再與內政部討論，希望能研擬出辦法，讓這些無法留在台灣的外籍人士，繼續續留。 (中時 ) #外籍人士 #台灣 #續留 #研擬 #辦法 也許您會感興趣 推薦閱讀 台灣亞太金融中心屢獲國際肯定，國際頂級金融集團選定北市落腳設點 17:182020/05/14 財經 趕520慶行情 投資台灣三大方案今宣布破兆 17:422020/05/14 財經 台灣亞太金融中心屢獲國際肯定，國際頂級金融集團落腳設點選定北市 17:342020/05/14 風格 兩岸良性整合 出現一線曙光 04:102020/05/15 兩岸藝文 六福村保育員打造動物樂園 台灣黑熊「爬床」超萌 18:182020/05/15 旅遊 疫情威脅 靈鷲山辦法會、捐物資安定人心 16:362020/05/16 生活 台灣讚 揪14國視訊交流防疫 04:102020/05/17 國際大事 「台灣文學之母」鍾肇政辭世 蔡英文：台灣文壇的損失 07:302020/05/17 政治 新冠肺炎衝擊弱勢家庭 滙豐攜手展望會贈防疫健康包 11:192020/05/17 生活 疫後搶開經濟通道 日本研擬開放陸韓等國商業人士入境 10:482020/05/18 兩岸 生活熱門新聞 晚起變天梅雨到 氣象局曝雨最大時間 - 生活 國文科一張「海豹抱海龜圖」考倒考生 答案是... - 生活 陳時中逆風改革健保 台大教授吐2字 - 生活 口罩為何還不解禁？背後原因曝光很母湯 - 生活 直播》國內連11天零確診 指揮中心擺蓮子宣告確診連止 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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