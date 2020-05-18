日盛投信今（18）日表示，中國4月經濟資料顯示復工復產順利，且估算已回到同比正增長軌道上，5月資料顯示經濟繼續穩步恢復，預計下半年會回到合理運行區間。本周兩會即將登場，預計兩會將明確的政策共識不會弱於預期，加以寬鬆的宏觀流動性環境，A股依然處於緩漲態勢中。 日盛中國戰略A股基金經理人黃上修表示，預計兩會將客觀評估疫情影響以制定增長目標，為市場確定基本面基準。疫情衝擊下政治局會議對經濟形勢判斷更加實事求是，預估兩會將延續這一基調。隨著兩會明確基本面基準和政策預期，宏觀月度和高頻資料明確基本面恢復的速度，政策驅動基本面回補的預期會明顯強化。加上短期擾動因素消化，中國股市可望延續反彈走勢。 黃上修表示，從歷史情況來看A股市場在兩會召開前表現多為正面，且涉及政策預期的主題往往有相對表現。隨著本月兩會的召開，各項利多政策預計將逐步兌現。盤面焦點將聚焦受惠官方政策力挺的產業，如新舊基建及相關科技龍頭（5G、雲計算、新能源車等），先前受疫情壓制、但近期反彈強勁的優質板塊，包括：餐飲、免稅、白酒、消費電子、竣工等領域的龍頭企業。

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