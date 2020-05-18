WHA（世界衛生大會）今（18）日台灣時間下午六點以視訊會議舉行，至今台灣仍未收到邀請函。衛福部長陳時中18日召開記者會表示，他對此表達遺憾與不滿，將向WHO秘書處遞交抗議函。世衛現在最重要議題就是新冠肺炎，台灣防疫模式與成績，在世界有目共睹，在此國際重要衛生會議中，台灣卻無法在會中表達意見，是世衛的損失，台灣也無法吸取他國經驗，也是不利的。

陳時中強調，希望未來世衛堅守專業、中立立場，對全球任何地區、任何人被遺漏掉，健康全是平等的，台灣也願意關注其他地區的人民健康、提出協助。

外交部長吳釗燮說，台灣無法參與這次WHA視訊會議，世衛屈服中國大陸的壓力、漠視台灣人民的權益，外交部表達高度不滿。努力過程中，國人都已經感受到來自29國家行政部門以多元方式表達支持，全體友邦均表達支持，以及43國的政要也出聲支持台灣加入WHO。

吳釗燮說，台灣也與美國等多國建立疫苗、試劑等研發工作，也主動提供防疫物資給有需要的國家，包含2,750萬片口罩、113台熱像儀等物資，現也正繼續規劃第四波物資捐贈，其中包含2,350萬片口罩。吳釗燮說，嚴正呼籲WHO秘書處，堅守專業中立、屏除中國大陸壓力，讓台灣參與WHO。

(工商 )