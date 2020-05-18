新竹市政府為給學生與社區居民安全的行的空間，18日啟動東山街與培英街人行步道工程，希望打造更宜人的後站步行環境。（陳育賢攝）

新竹市東山街周遭為重要學區，附近有包括國中小、高中、大學等多所各級學校，市府為給學生與社區居民安全的行的空間，近年完成博愛街通學步道、汀埔圳步道，18日再啟動東山街與培英街人行步道工程，希望打造更宜人的後站步行環境。

市府都發處指出，東山街及培英街附近有包括交通大學博愛校區、新竹高中、新竹高商、建華國中、培英國中、東園國小等6所各級學校，周遭道路都是學生們上下學時段的重要通勤道路，接送需求量相當大。

但當地長期以來人車動線混亂，此次工程除了要增設人行道改善人車流秩序，保障學童步行環境安全外，未來在上午7至8點與下午4到5點半兩個通勤時段，也將實施培英街路段完全淨空禁止停車管制，避免道路上行人、機車、汽車交雜的情況再發生。

都發處同時表示，此步道工程屬於新竹市步行城市計畫中的一環，鄰近新竹公園、汀甫圳等重要都市節點，工程並獲內政部營建署「城鎮之心工程」競爭延伸型補助計畫，將投入2245萬元，工程預計年底完成。

未來完工開放後，可完善新竹公園至新竹中學、培英國中等學區之間的步行路徑，營造安全舒適的通學步道，使東山街、培英街、食品路、學府路的步行空間彼此串連，延續新竹公園、動物園經孔廟到十八尖山的都會休憩軸帶，營造更安全舒適的步行環境。

(中時 )