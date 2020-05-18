台中市府法制局長李善植強調，市府2013、2014、2015年度均有指派人員參與，與政治無關，對議員所指政治統戰，表達嚴正抗議。（盧金足攝）

台中市府法制局去年8月參與「海峽兩岸關係法學研究會」學術交流，民進黨議員18日質疑涉及政治議題，副市長黃國榮強調，兩岸學術交流與城市行銷，是地方政府交流的正常管道，法制局長李善植說，市府2013、2014、2015年度均有指派人員參與，該場論壇探討電子商務消費者保護等議題，與政治無關，對議員所指政治統戰，表達嚴正抗議。

市議會今日舉行第3屆第3次定期會民政部分業務質詢，市議員王立任、張玉嬿、謝志忠、黃守達表示，法制局去年到對岸參加法學論壇，關心市府參與該活動的適切性；參加人員在論壇結束後多逗留2天是否受招待，要求刪除該局未來出國預算，並需承諾未來不再參與類似活動。

黃國榮強調，他過去也參與很多學術交流，市府接待過很多海外參訪團；針對學術交流所依附的參訪行程，正式研討會除學術交流，常會利用參訪行程進行城市行銷，是地方政府交流的正常管道。

由於「海峽兩岸關係法學研究會」學術交流，前兩任市長任內也都曾派員出席，李善植表示，做好法律協助最重要，2019年8月法制局在這場論壇探討電子商務消費者保護等議題，與不少來自台中的台商生活及市民權益密切相關，市府參加論壇，藉此提供民眾協助，保障應有權益。

李善植指出，該論壇自2012年起舉辦，前市府也於2013、2014、2015年參與討論，2019年論壇受邀參與的台灣單位，除台中市法制局，也包含台灣律師公會聯合會、台灣法曹協會、台中地方檢察署、中華仲裁協會、中台灣律師聯盟，以及多所大學法學院，可見該論壇在法律議題與學術交流上有其必要性。

他感謝議員對於兩岸消費者權益議題的關心，強調民眾生活上所需的法律扶助，與政治議題無關，對於議員所指政治統戰，他須表達嚴正抗議。

(中時 )