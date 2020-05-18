美國商務部宣布華為新禁令，外資對砷化鎵代工廠—穩懋(3105)看法轉趨保守，歐系外資出具最新報告將穩懋評等降至「中立」，目標價255元，穩懋今天股價亦重挫作收，失守250元關卡。

美國商務部15日發出禁令，除非獲得供貨許可，否則禁止半導體廠商將含有美國軟體和技術的產品賣給華為，歐系外資認為美國新禁令將對華為產品造成新壓力，穩懋營運恐受影響。

歐系外資表示，美國商務部取消華為及其關聯公司海思停止使用美國技術(如：設備，EDA工具等)，可能會對華為智慧手機等出貨量造成負面影響，對於RF供應鏈來說，穩懋為華為的生產可能會受到影響，因為穩懋部分處理工具來自美國供應商，如：KLA-Tencor，在2019年收購SPTS之後，除非可以從美國政府獲得繼續生產許可證，否則穩懋可能會受到限制。

儘管穩懋透過蜂窩式PA為Murata和Qualcomm提供代工服務，歐系外資認為，這可能不足以抵消海思訂單損失，因為其他平台主要使用Qorvo和Skyworks的RF組件，而穩懋沒有此類產品。

在WiFi方面，歐系外資表示，由於立積電子的華為WiFi晶片組依照華為的規格進行設計和生產，這也屬於限制範圍，將對穩懋造成不利影響，其他客戶不足以彌補差距。

歐系外資預估，穩懋營收15%到20%來自華為，因為海思將PA GaAs晶片處理外包給穩懋，加上立積電子，推估美國新禁令將對穩懋下半年營收成長產生負面影響，因此將穩懋2020年到2021預估EPS降低2%及17%，評等降至「中立」，目標價255元。

(時報資訊)