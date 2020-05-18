配合中央流行疫情指揮中心防疫開放進場規定，Rakuten Monkeys全猿主場將於21日（周四）起開放2000人入場，「想見你」迎接球迷主題企劃一波接一波推出。

第1波「想見你」與桃園市政府合作，現場將採取桃園市政府實名制電子認證系統（市民活動系統），「實名制入場」讓「想見你」更方便、更快速、防疫零接觸！

樂天球團呼籲來賞球的民眾一定要攜帶個人身分證或是有頭像的桃園市民卡、桃園學生卡、桃園敬老愛心卡、桃市府員工卡或手機行動桃園市民卡（擇一）。

身高115公分以下未購票孩童請家長陪同務必攜帶足以證明身分的有效證件以供查驗，系統過卡驗證快速有效率。共同入席之家庭成員需購買同區、同排、且連號之當日賽事門票，請民眾配合全程配合「梅花座」及「配戴口罩」等相關防疫規定。

第1階段僅開放21日至24日4場全猿主場內野售票（含Rock Seat），為服務會員卡友，金猿卡友於18日12:30~23:59、2019狀猿卡友於19日12:30~23:59可分別於全家FamiPort機台優先購票，每人每場限購4張。

卡友優先購票後剩餘票券將於20日12:30起在全家售票系統全面預售至比賽當日11點止，該4場預售票不得因個人因素退票，預售剩餘票券提供現場購票及兌換票兌換，現場不提供選位服務，如該場預售售罄則不提供現場售/換票。

此外，球場飲食部分，球團將依規定於提供5月21日（周四）至24日（周日）4場賽事現場販售盒餐並附酒精棉片，美食街備有各式盒餐及含蓋密封飲料。

(中時 )