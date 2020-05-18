炎亞綸因新戲表現突出登上熱搜。（公視提供）

由公視與日本NHK攜手改編，合力製作的迷你電視影集《路~台灣Express~》，上週六(16日)首播，收視0.97，瞬間收視高達1.10，成績亮眼。該劇劇名與男主角炎亞綸更登上Google熱搜。網友除了驚訝台灣演員們說得一口好日文，台日版本片尾曲也引起討論。邵雨薇飾演的日式酒店公關，完美詮釋溫柔的傾聽角色，不過卻自爆私下其實是會叨念朋友的人。

《路~台灣Express~》首播成績亮眼，最高收視點落在井浦新第二次前往日式酒店與邵雨薇暢聊夢想的片段；安西(井浦新飾)隻身到海外工作，面對高鐵建設與家庭失和的壓力，在日式酒店遇見同樣是從鄉下來台北尋夢的Yuki(邵雨薇飾)，感受到她的溫柔與真誠，因而重展笑顏，兩顆寂寞的心互相連結起來。

邵雨薇演活日式酒店公關溫柔傾聽者的形象，她表示，自己跟朋友一起時算是滿會聊天的，但她並不是傾聽型，而是會叨念朋友的人，「我不會全然站在我朋友的立場，會稍微念一下朋友的個性」。雖然感覺起來忠言逆耳，但她覺得這不是在跟他講大道理，而是，要讓對方明白不是所有事情都是別人的問題。不過，看似強硬的她勸說完還是會回到朋友的角色，讓對方知道「不管你下什麼決定我都會支持你」。

《路~台灣Express~》自3／31公視於網路釋出第一波預告片以來，討論熱度持續不退。16日首播時Ptt台劇、日劇版雙雙推爆，網友大讚飾演劉人豪Eric的炎亞綸與邵雨薇講日文的腔調自然，感覺準備許久，渾然不知他們原本不會日文。該劇更在周末(5／16.17)連兩天登上Google熱搜。網友表示「第一集就驚艷到我了！ 覺得三集不夠啊！」

該劇拍攝因場景橫跨20年，不管是台北市容與交通工具，劇組皆十分用心考究，網友大讚「時代感有出來！」、「能找到領導50也真夠厲害的」、「舊塗裝的國光客運」不僅如此，就連馬路背景的汽車，劇組也相當用心，找來復古的汽機車助陣，毫不馬虎。

不僅如此，更有網友發現戲劇片尾曲，台灣播出的是日文版，而日本則是中文版本。本劇片尾曲名為〈連接〉(日文：つながる心)，由Chendy(陳葦廷)演唱，作詞者為該劇的編劇田渕久美子，這次更是她第一次嘗試寫詞，初試啼聲就獲得各方讚賞。

《路~台灣Express~》也在眾多OTT平台上架，許多觀眾也選擇網路收看。CATCHPLAY＋表示，在《路~台灣EXPRESS～》的跟播推動之下，CATCHPLAY＋影音平台上個週末註冊會員數成長20％，網友在週六細細品味影片的細緻之後讚嘆，「精緻的畫面搭配細緻的劇情與演技，完整呈現了原著小說對書中人物感情刻劃的精隨。」；LINE TV也表示該劇播出表現相當亮眼，昨(5／17)是平台上會員拉新第一名的內容；遠傳FriDay影音表示：「雖是台劇類作品 但上架立刻竄升遠傳friDay影音日劇作品第一名！」；

《路~台灣Express~》由曾撰寫NHK大河劇《篤姫》的人氣編劇田渕久美子改編自日本人氣小說家吉田修一著作《路》，NHK戲劇部松浦善之助執導，劇組攝製團隊由台灣及日本共同組成。台日演員包括：波瑠、炎亞綸、楊烈、林美秀、梁正群、邵雨薇、許光漢、安娜李、井浦新、寺脇康文、高橋長英等。《路~台灣Express~》除了日本場景外，大部分在台灣取景拍攝，包括台北、台南、高雄、宜蘭、花蓮、台東等地，在台灣美麗的景色中，描繪人與人之間的動人故事。

《路~台灣Express~》全劇共3集，每週六晚間9點在公視頻道、公視＋首播，CATCHPLAY ＋、LINE TV、遠傳friDay影音於當天播出後上架；MOD(含HamiVideo)、myVideo則於全劇播畢後上架。

(中時 )