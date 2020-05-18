今年的世界衛生大會(WHA)會議將於台灣時間下午六點以視訊方式登場，衛福部長陳時中在中央流行疫情指揮中心記者會上坦言，我方尚未接受邀請。而這也是蔡英文總統執政後，我們連續第四年未能參與。外交部長吳釗燮也出席記者會，被媒體問到為何政府聲稱近期許多國家聲援我方參與力道這麼強，還是無法參加WHA？對此吳釗燮表示，中國大陸對世衛組織的控制干預力道很強，即使友邦聲援仍無法改變世衛秘書處的態度，等到國際社會支持聲量更大時，參與機會將更大。

吳釗燮表示，外交部對本次未能參與表達高度遺憾與強烈不滿，此外因為這次會議時間大幅縮短，各國都希望將有限時間用於討論新冠肺炎疫情，因此我方決定接受友邦與理念相近國家建議，等到年底再度舉行實體會議時，再討論友邦有我提案，確保提案獲得充分討論。

吳釗燮還說，目前已有29國行政部門表達對我方參與WHA的支持，日本首相安倍晉三、美國國務卿龐陪歐、加拿大總理杜魯道還有43國家政要都表達對我方參與WHO的支持。此外為了展現台灣能夠提供國際協助，我們醫療機構透過視訊方式向國外分享防疫，並與外國進行疫苗研發合作，在滿足國內需求的前提下，對外國提供2750萬片口罩、35000支額溫槍等物資的援助，幫助了80個國家，接下來還要繼續援助2350萬片外交口罩、50萬片奎寧等給外國。

吳釗燮還說，政府一定會繼續爭取參與WHA，並對大陸政府嘴巴說關心台灣人民健康，卻剝奪台灣參與感到憤怒，也呼籲國際應該讓台灣參與。聯合國大會2758號決議完全沒有涉及台灣，也沒有授權中華人民共和國代表台灣，只有台灣的民選政府才能代表台灣人民，當國際支持越來越強大時，我們離成功越來越近了。

吳釗燮也說，2005中國和世衛簽訂秘密備忘錄，是箝制台灣參與世衛大會的主要原因，我們也必須透過理念相近國家研究，提高未來參與機會。衛福部長陳時中也說，除了我們展現專業之外，世界仍有霸權在，我們不願意被矮化，願意用專業

(中時 )