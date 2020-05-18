受惠成本報價趨緩，加上訂單動能持穩增溫，三福化(4755)、南寶(4766)首季獲利逆勢彈升。南寶第1季毛利率27.67％，營業淨利3.1億元，淨利2.35億元，年增55.43％，EPS1.95元；三福化首季毛利率21.18％，營業淨利9890.9萬元，淨利9073.5萬元，年增13.04％，EPS1元。

南寶生產基地包含兩岸、越南、印尼、澳洲、馬來西亞等國，合計產能30萬噸，產能分散效益浮現。大陸門市陸續重啟，電商業務活絡推展，有助營運走堅。 因應長期訂單需求佈局，南寶深化碳纖維產品布局，擬投資7千萬元人民幣於大陸設立碳纖維後段成型產線，以搭配台灣前段板材供應，鎖定NB機殼上下蓋應用，預計下半年投產。

三福化近年積極新興化學品（TMAHR），營收占比從11％提高至18％；精密化學品營收比則約55％。董事會通過顯影劑(TMAH)回收廠資本支出案，金額不超過7.5億元。

(工商 )