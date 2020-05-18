前男團G.T.M團員潘君侖日前加盟新經紀公司，以本名「潘君侖」回歸演藝圈，他坦言16歲進入演藝圈培訓、20歲出道，2015年雖曾入圍金曲獎最佳男團，但近十年時間仍感一無所成，「每年都感到有希望，但最後希望又落空」；這段時間潘君侖獨自在台北生活，由於演藝工作時有時無，一度跟前團員借錢應急，雖一拿到主持費就還，但在結束主持工作後，長達半年沒有收入，近十年累積10多萬的積蓄幾盡歸零，身上僅剩400多塊，勉強支撐他搭乘客運到羅東，再轉回宜蘭南山部落的車費，他形容自己當時心境，「我要回家鄉了，我放棄了，爸媽會對我失望，會責怪我嗎」？回程車中眼淚數度潸然落下。

他去年12月跟前經紀公司請假三個月，回部落幫忙家裡搭建露營區，潘君侖褪去男團光環，回歸真實的自己，每天早上五點就起床務農，中午休息時幫家裡賣便當，下午茶時更要兼賣香腸，假日則賣高麗菜，同時也協助爸爸建造露營區，從砍柴等到把地壓平與圍籬等，都是由他與爸爸、哥哥三人一手包辦，Non-stop的行程，竟讓他短短三個月練出精壯好身材。潘君侖也從中體悟到家人的辛勞，尤其看著爸爸一步一步完成打造露營區的夢想，「看著爸爸砍柴汗如雨下的背影，爸爸能圓夢，我為什麼不能？」因此激勵的潘君侖，點燃他繼續前進的動力。

潘君侖坦言以前在團體被定位成「可愛擔當」，只知道要在鏡頭前賣力地燦笑，但其實笑的背後都是空的，「有時候笑容是我的保護色，以往總躲在團體的後面，現在則要一個人面對所有事情」，他新經紀公司發現他感性的另一面，為他安排許多戲劇和電影的試鏡，下半年將參與電影演出。對於重新出發，潘君侖流露出自信，「彷彿回到16歲訓練時期，一切都是新鮮有熱情的」。

潘君侖去年底回部落幫忙家裡。（希望娛樂提供）

潘君侖去年底回部落幫忙家裡。（希望娛樂提供）

(中時 )