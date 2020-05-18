香港立法會內務委員會選主席風波在歷經7個月後終於完結。立法會主席梁君彥早前決定參考英國御用大律師的意見，引用《議事規則》第92條，於今早(18日)11時召開會議，未料會議開始即爆發衝突，並因有泛民議員與保安拉扯受傷而一度暫停會議，混亂糾纏約1小時後，在最少有14名泛民議員被趕離場、無民主派投票下，完成選主席程序，最終由李慧琼以40票當選。

據港媒「東網」報導，陳健波約於早上10時15分已坐上主席台，附近約有20名保安把守，嚴陣以待；而多名泛民議員等已行近主席台，與保安對峙。會議在早上11時開始時，對峙的10多名泛民議員對保安拉扯，情況混亂。陳健波隨即宣布不會處理規程問題，會直接投票選主席，並驅逐議員陳淑莊、許智峯、朱凱廸、鄺俊宇、尹兆堅離場。陳健波之後於早上11時09分宣布，因有議員受傷暫停會議。

民主派議員批評陳健波是非法主持會議，根本無權處理內會，並不斷高叫口號「陳健波，打茅波」。會議於早上11時36分恢復，陳健波隨即向企於枱上的林卓廷作出警告，之後又指郭家麒、楊岳橋、胡志偉、譚文豪、邵家臻與保安推撞，遂將6人驅逐離場。

陳健波其後又警告黃碧雲、莫乃光、陳志全返回座位，以便進行選主席程序，但3人未有理會，隨即再驅逐3人離場。陳健波在上午11時50分宣布，向在座議員派發投票紙，由於大部分泛民被逐，仍留在會議廳的數名泛民亦不願返回座位，故只有40名建制議員投票，最終李慧琼以40票當選主席。

早上近9時，內會會議未開始前，召開會議的會議室1外已設有欄杆，亦有多名保安在會議室外戒備。另外，在金鐘一帶亦有不少警察駐守，在中信大廈外有數輛警車，通往立法會和中信大廈的天橋亦有十多名軍裝警察分批戒備。

(中時 )