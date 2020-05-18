民眾每天期待的國防部祝賀文又來了。為了慶祝連續11天0確診，國防部第一時間推出國軍重裝火力M110自走跑火力全開的射擊瞬間，火光四射，象徵慶祝的11天0確診的好消息。

國防部發言人在臉書粉絲團發文表示，又見+0！終於迎來連續11天0確診，終於等到你！今天我們請到的是M110自走砲！

發言人還運用射擊口令:榴彈，A批號，4號裝藥，瞬發信管，方向2600，射角300，陣地準備好，發射。

國防部之所以會推出自走砲慶祝，主要是M110自走砲車，是國軍具高機動力，巡遊里程325公里，可行駛各種崎嶇地形，砲塔上裝設一門8吋榴砲，最大射程約2萬1000公尺，能迅速有效制壓敵軍火力！因此象徵我國防疫火力全開，絕不讓肺炎病毒越雷池一步。

國防部也提醒，近期疫情漸漸平息，只要民眾在恢復正常生活同時力行防疫新生活運動，我們就能愈來愈安全，讓我們一起努力吧！請大家，一起響應「防疫新生活運動」！

(中時電子報)