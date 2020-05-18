包含韓國首爾、大陸吉林等都在解封後又出現疫情，各界憂心是否跟秋冬會出現第二波疫情有關？對此中央流行疫情指揮中心專家小組召集人表示，這是因為管制作為沒有做好才導致出現第二波。

張上淳表示，當初大家推測秋冬天會有第二波疫情，指的是在大家努力下沈寂下來，但目前為止看到很多國家地區沒有沈寂，社區中還有機會帶有病毒的民眾，還是隨時有機會再傳播給其他接觸者。這個現象並不能說第一波流行後，不做任何管制作為就必然不會再傳播出來，所謂某些國家地區放鬆後馬上有第二波疫情，管控上沒有做好本來就會有這樣的現象，不能說流行後用嚴厲的措施讓他控制下來然後放鬆不會起來冬天才會再來。

跟疫苗的關係必然沒有接種之前大家又沒有得到感染，身體就沒有抵抗力，只要在接觸到病毒就會發生，當然是會持續有疫情狀況，和民眾有沒有接種疫苗有密切關係。

陳時中表示，世界還沒有科學相關疫苗藥物前提下，病毒的威脅是必然，病毒還在，沒區有疫苗，有人碰到病毒就會被傳染到，疫情發生也幾乎是必然，可是是否變成社區傳播會是區域上的大流行就不見得，看我們防衛的能力。

(中時 )