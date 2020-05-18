世界衛生大會（WHA）視訊會議今晚登場，外交部長吳釗燮今天表示，很遺憾我們並沒有收到邀請函。對於世界衛生組織(WHO)秘書處屈服於中國政府壓力，持續漠視2300萬臺灣人民的健康人權，外交部也表達高度遺憾及強烈不滿。

外交部今天在推特及臉書上發布影片，呼籲WHO順應國際之聲，接納臺灣參與第73屆WHA。 影片中是來自理念相近和理念正義國家的媒體們，高聲敦促讓臺灣有意義地參與WHO相關活動、機制及會議，包括第73屆世界衛生大會(WHA73)。外交部強調，「臺灣能幫忙」才可實現真正的「全民均健」。

不過吳釗燮表示，今年世界衛生大會(WHA)線上會議將在臺北時間今天(5月18日)晚上6點開始，他要跟大家報告，「很遺憾我們並沒有收到邀請函」。

他說，我們知道各界也非常關心今天開始舉行的線上WHA會議將如何處理友邦的提案。受到疫情影響，這次WHA的時程大幅縮短，各國都希望將有限的會議時間完全投入對抗疫情。

因此，理念相近國家及友邦都建議，等到本年稍晚復會舉行實體會議時，再行討論友邦的提案，以確保提案能夠獲得充分且實質的討論。吳釗燮表示，經過審慎評估，我們同意友邦及理念相近國家的建議，延至大會復會後再進行推案。

他強調，即使今年WHA視訊會議我們沒有獲得邀請函，但在努力的過程中，相信國人都感受到來自國際社會的強勁支持。

到目前為止，已經有29個國家行政部門以多元方式表達對我國參加WHO的支持。除全體友邦向WHO提案外，也有越來越多理念相近國家高層公開發言表達支持，其中日本首相安倍晉三、加拿大總理小杜魯道、美國務卿龐培歐及紐西蘭副總理兼外長Winston Peters都是首度公開表態，意義重大。

對於中國政府嘴說關心、照顧臺灣人民衛生健康，卻一再剝奪臺灣人民的衛生人權，吳釗燮認為，臺灣人民只會同感厭惡，不可能放棄對參與國際、貢獻世界的集體願望。

他也要嚴正呼籲WHO秘書處，應聆聽國際的理性呼聲，堅守專業、中立，摒除中國政府的干預，讓臺灣參加WHO所有會議、機制及活動。聯合國大會第2758號決議或WHA第25.1號決議，完全沒有涉及臺灣，也沒有授權中華人民共和國代表臺灣；「臺灣已經是一個民主國家，只有臺灣的民選政府有資格代表臺灣人民參與國際組織」。

他也要跟臺灣人民報告，雖然這次我們沒有接到WHO的邀請函，但臺灣人的志氣就是愈挫愈勇，永不放棄，而「當國際上支持臺灣的聲音越來越強大時，我們離成功的目標就越來越近了」。

(中時 )