職棒開放觀眾入場 指揮中心：務必對號入座 14:462020/05/18 中時 陳人齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中華職棒15日在新莊球場的比賽，開放約2000球迷入場，球場的氣氛更顯熱鬧。（季志翔攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中華職棒目前已開放觀眾至兩千人，並允許觀眾在場內購買餐盒以及家庭的連號座位，但中央流行疫情指揮中心今天提醒，民眾入場務必要對號入座，勿擅自移動座位。 職棒比賽中，觀眾經常因為要應援、接界外球、拍照或是購買餐飲而離開座位，但防疫副指揮官陳宗彥今天強調，並不反對觀眾在購買餐飲時離開座位，但返回時希望大家都能回到座位上，勿擅自移動座位。 (中時 ) #座位 #觀眾 #中華職棒 #職棒 #開放觀眾 也許您會感興趣 推薦閱讀 施壓中國配合疫調 美議員擬立法祭制裁 04:102020/05/14 全球財經 宏盟集團走入校園 分享媒體購買 04:102020/05/14 產業特刊 中職》持續放寬限制 馮勝賢：已成世界職棒指標 15:102020/05/14 體育 陳竹昇首度挑戰歌仔戲 稱唐美雲「超大膽」 17:362020/05/14 娛樂 陸提惠港金融30條 將建立跨境理財通 04:102020/05/15 全球財經 親子連座OK 04:102020/05/15 運動天地 陶鎔大帝：沒想過有一天能在職棒球場打出全壘打 13:452020/05/15 體育 中職開放2000人觀賽 黃偉哲邀球迷入場 15:522020/05/15 生活 70歲超熟女拍AV銷量驚人 社長寫感謝信給購買者 00:172020/05/18 國際 川普談復賽：希望觀眾擠爆且不用口罩 12:432020/05/18 體育 生活熱門新聞 晚起變天梅雨到 氣象局曝雨最大時間 - 生活 國文科一張「海豹抱海龜圖」考倒考生 答案是... - 生活 陳時中逆風改革健保 台大教授吐2字 - 生活 口罩為何還不解禁？背後原因曝光很母湯 - 生活 直播》國內連11天零確診 指揮中心擺蓮子宣告確診連止 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。