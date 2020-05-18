中華職棒目前已開放觀眾至兩千人，並允許觀眾在場內購買餐盒以及家庭的連號座位，但中央流行疫情指揮中心今天提醒，民眾入場務必要對號入座，勿擅自移動座位。

職棒比賽中，觀眾經常因為要應援、接界外球、拍照或是購買餐飲而離開座位，但防疫副指揮官陳宗彥今天強調，並不反對觀眾在購買餐飲時離開座位，但返回時希望大家都能回到座位上，勿擅自移動座位。

(中時 )