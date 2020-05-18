新人置身海芋田裡浪漫入鏡。（陳淑娥攝）

新人攜手置身茶園浪漫入鏡。（參山處提供／陳淑娥台中傳真）

古色古香的梨山賓館也能入鏡。（參山處提供／陳淑娥台中傳真）

新人在梨山耶穌堂留下難忘合影。（參山處提供／陳淑娥台中傳真）

新人在梨山耶穌堂留下難忘合影。（參山處提供／陳淑娥台中傳真）

參山國家風景區管理處將在梨山舉辦聯合婚禮。（參山處提供／陳淑娥台中傳真）

雲端上的婚禮！交通部觀光局參山國家風景區管理處將於9月11日至13日，在全國最高海拔2000多公尺梨山耶穌堂首度舉辦聯合婚禮，即日起開放限量12對海內外新人報名，讓佳偶的愛情在群山環繞下，得到難忘的祝福與見證，浪漫指數直衝天際。

「中橫觀光60–幸福梨山•愛在高峰」系列活動從5月開跑，除了日前在梨山賓館前舉辦《高山感恩祈福音樂會》、復刻《金馬號》865公車與當年救國團經典自強活動《中橫健行隊》之外，再推出《第一屆梨山彩虹囍事—雲端上的婚禮》。

參山處長柯建興表示，打造中橫觀光新品牌是今年中橫觀光60系列活動重要任務，期待能藉由舉辦全國海拔最高的雲端上的婚禮，打造指標性的觀光活動。目前已成功吸引不少知名品牌共同行銷合作，包含百年喜餅老店舊振南、瑞穗天合酒店、AMOR愛情來了婚紗攝影及知名婚紗CH Wedding等，一起準備豐富的結婚賀禮贈送給新人們，更以梨山美麗風景為背景，為新人留下幸福難忘的婚紗攝影。

參山處指出，特別邀請新婚藝人班傑和太太Cindy，為這次雲端上的婚禮拍攝婚紗宣傳與影片，在耶穌堂許下愛的誓約，現場充滿粉紅泡泡的浪漫氛圍，壯觀雲海盡在眼前，讓班傑幸福洋溢的說：「這裡真的仙炸了！」

參山處表示，每對新人報名費只要優惠價9999元，不僅象徵成雙成對、幸福久久，而新人除了參加耶穌堂婚禮外，也能體驗3天2夜的彩虹囍事部落遊程，包含泰雅成年禮與新人之夜、高山茶席、梨山囍事婚紗拍攝、耶穌堂聯合婚禮及幸福午宴等，共創浪漫回憶與滿滿祝福。

參山處指出，歡迎2020年剛結婚新人，或結婚滿60年、有特別愛情故事與梨山當地、脊梁山脈有特殊淵源的夫妻，即日起開放限量12對海內外新人報名，報名時間至7月9日止，預計8月1日前公布12對新人遴選結果。

(中時 )