台中市法制局長李善植強調，市府將持續針對市售且未經檢驗的嬰兒床產品抽檢，消保官配合中央規定事先部署，保障民眾權益。（盧金足攝）

家用嬰兒床檢測不合格率過高，台中市議員張玉嬿、謝志忠、王立任18日表示，嬰兒床9月納入中央「應施檢項目」，市府未曾為市售產品做安全性檢測，憂心嬰兒安全出現空窗期，潛藏危機。法制局長李善植表示，市府將持續針對台中市售且未經檢驗的嬰兒床產品抽檢，消保官配合中央規定事先部署，保障民眾權益。

張玉嬿、謝志忠、王立任表示，家用嬰兒床是嬰幼兒的主要活動區域，行政院消保處去年在新北、台北市查核，整體不合格率9成2，包括材質起火燃燒偏快、有翻覆風險、床墊太厚卡住嬰兒四肢、床孔洞、縫隙及開口太大有夾傷四肢風險。

張玉嬿指出，經濟部標檢局今年1月公告國家標準「家用嬰兒床及折疊嬰兒床」檢驗項目及規定，新北市法制局年五月依此進行安全性檢測，8款竟無任何一款同時符合安全及標示規定，嬰兒床安全危機重重。

張玉嬿強調，嬰兒床9月1日起將納入「應施檢項目」，但抽檢不合格率實在太高，現在顯然是空窗期，台中市店面、網路平台還有不少潛藏危險的嬰兒床仍在販售中，法制局應派消保官抽查，不能光靠民眾自己小心選購，等到憾事發生才追究責任。

謝志忠表示，嬰兒床不應該有發生任何意外的可能性，坊間如此多的商品不合格，價格也不便宜，市府應為民眾把關，全面抽查台中市的嬰兒床合格率，依《消費者保護法》規定，命令銷售平台下架危險又不合格的產品，確保嬰兒的安全，讓家長安心。

對此，李善植答詢指出，中央已規範9月1日起，嬰兒床上市前，須經國家檢驗合格，並貼有商品安全標章，政策上路前，市府持續針對台中市售且未經檢驗的嬰兒床產品抽檢。

其中，包括產品須通過國家標準CNS安全性檢測，商品標示也須包括產地、原始製造商名稱與地址、適用年齡、床板厚度、製造年月及使用方法等，將請消保官配合中央規定事先部署，保障民眾權益。

(中時 )