美國產業安全局（BIS）15日將禁止美國企業向華為提供產品擴展到全球半導體代工企業，進一步限制華為使用美國設備和技術獲得製造晶片的能力。華為EMT（華為最高管理團隊）表示，「損失巨大」，今後幾年對公司來講，都是災難性的影響。

騰訊報導，相較2019年的實體清單制裁，這一輪的制裁將是華為真正的至暗時刻。海思是華為的晶片設計商，即使其設計晶片時沒有用到任何美國技術，但還是需要通過台積電等晶片代工廠來生產。

現在，這些晶片代工廠如果使用了美國的半導體設備來生產華為的晶片，那麼也將會受到美國的限制。而無論是台積電，還是其它國家的半導體廠商都大量使用了美國設備，中芯國際也不例外。

不完全統計，華為目前全球供應商超2,000家，其中頂級半導體公司26家，有50家企業被列為華為核心供應商，在這些供應商當中，相當數量使用來自美國的設備。

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