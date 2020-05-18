林咚咚日前錄高點綜合台《震震有詞》，聊到發現老公郭柏均與雪碧一同出遊宜蘭的證據，當時懷著4個多月身孕的她，質問郭柏均卻遭到用力反推而受傷，「我有去驗傷，但沒有提傷害告訴，也還沒提離婚訴訟。」主持人謝震武詢問：「妳是不打算離婚？還是像有的人是期待他回頭？」她坦言前半年期待他回頭，但隨著時間拉長，覺得他應該是不會回來了。

林咚咚表示：「2018年我懷孕4個多月，覺得老公出差頻率變高，某日老公說要去宜蘭出差，那個女生剛好在社群上傳照片，文字寫著『去宜蘭開心工作』，而且照片中車子椅背是白色的，隔天他回來，我第一次在他面前提到這女生名字，他很緊張一直滑手機，凌晨5點我起來看手機，發現這女生把宜蘭照片刪除了，不覺得就是此地無銀三百兩嗎？」後來她翻找車鑰匙，在家裡附近找到這輛車，一打開門發現，椅背是白色的，連女生先前拍照戴的黑色口罩，都在副駕駛座上。

林咚咚坦言經濟壓力大。（和展影視提供）

林咚咚回家問郭柏均：「怎麼可以這樣對待我？」郭沒有多說什麼，卻在她打給爸爸哭訴時，用力推了她一把，害她受傷。目前兩人處於分居狀態，但3個禮拜前，林咚咚把小孩送去婆家了，「我揹負很大壓力，不知道怎麼給出明確答案，可是為了一個完整的家，經濟層面、長輩壓力，好像應該要接受。」她提及每月房貸、車貸、生活支出讓她壓力非常大，房貸完全付不出來，等於房子可能被拍賣，至於車貸則是咬牙支付。

林咚咚承認，如果郭回頭希望重修舊好，即便知道他在騙，但為孩子還是可能會答應。名嘴許聖梅提問，「依照新聞，郭柏均與雪碧生有一女，林咚咚能否申請驗DNA？」簡大為律師表示：「很難！因為通姦罪不在DNA採樣條例內，沒有強制力，對方通常不會答應驗DNA，永遠會是懸案。」

(中時 )