聯發科(2454)5G再添新兵！聯發科今日最新發表5G系統單晶片SoC新品「天璣820」，採用7奈米製程，瞄準中高端5G智慧型手機，聯發科在5G的布局上，自去年起就持續展現高度企圖心，透過多元的產品布局，力求搶啖更多的市佔率。

聯發科無線通訊事業部協理李彥輯博士表示，聯發科目前已推出旗艦級5G SoC天璣1000系列，以及主攻中高端5G手機市場的天璣800系列，天璣820是天璣800系列的成員，綜合表現堪稱同級最強，天璣820力拚5G市場的突破者之姿推動5G應用普及化。

聯發科目前已經有天璣1000、天璣800、天璣1000+以及最新的天璣820，透過多元的產品布局，盼藉此加速5G的滲透率，也可以讓終端品牌廠可以有更多的選擇，儘管今年遭逢新冠肺炎衝擊，但聯發科今年整體營運還是會力拚合理成長，對全球以及大陸智慧型手機出貨量，預估全球在1.7億至2億支，大陸會佔其中的1億至1.2億支，另外，當下美國、大陸關係緊張，也恐導致大陸手機品牌場降低對高通採購，聯發科順勢受惠，都將為今年營運契機，預估進入下半年5G的貢獻將更加明確浮現。

聯發科表示，天璣820採用旗艦級處理器常用的四大核CPU架構，性能表現出色，尤其在多核性能上遠超同級，天璣820具備高性能的多核架構，大幅提升遊戲性能。結合聯發科HyperEngine 2.0遊戲優化引擎，不僅能加速遊戲啟動和轉場，還可以讓遊戲滿幀運行更穩定，天璣820承襲天璣1000系列的先進5G技術，整合全球領先的聯發科5G數據機，完整支持5G獨立及非獨立組網(SA/NSA)，在全球率先為用戶帶來5G+5G雙卡雙待的功能，先進的5G雙載波聚合技術還可增加30%高速5G訊號的覆蓋。

在5G實網測試中，天璣820的5G上下行速率顯著超越同級，甚至優於旗艦級競品，高傳輸速率加上最低的遊戲平均延遲，提供高速5G連網體驗，同時，天璣820搭載聯發科獨家5G UltraSave省電技術，以全球最低5G功耗帶來更長效的電池續航力，另外，天璣820搭載獨立AI處理器APU3.0，透過專屬硬體加速，帶來強勁的浮點AI運算能力，靈活運用聯發科技獨家的多任務排程技術，在AI拍照、影像優化等多種日常應用中都展示最佳表現。

(時報資訊)