工業電腦廠勁豐（6577）2020年首季合併營收雖降至近7季低點，但受惠高毛利的醫療產品占比提升，稅後淨利0.57億元、每股盈餘（EPS）1.49元，雙雙改寫歷史第3高。展望本季，雖然往年第二季均為全年低點，但在醫療產品持續出貨下，獲利表現可望有撐。

勁豐受台股股災拖累，3月中股價下探56元的近14月低點，隨後觸底強彈、11日上探78.2元，創2年波段高點，近期於71～75元間高檔震盪。今（18）日股價開高後力守盤上，終場上漲0.96％、收於73.4元，位居工業電腦（IPC）族群漲勢前段班，表現優於大盤。

勁豐受出貨高峰已過、工作天數較少影響，2020年首季合併營收4.22億元，季減19.67％、年減6.4％，降至近7季低點。不過，毛利率29.68％，僅較去年第四季29.84％新高略減，改寫歷史次高，營益率則「雙升」至15.89％，創下歷史新高。

在本業獲利能力創高、配合業外收益挹注挹注下，勁豐2020年首季稅後淨利0.57億元，季增7.42％、年減1.9％，每股盈餘（EPS）1.49元，雙創同期次高、連2季改寫歷史第3高紀錄。

勁豐首季營收降至近7季低點、但獲利逆勢持穩高檔，主要受惠高毛利的醫療產品貢獻比重提升，帶動產品組合優化。據了解，勁豐首季嵌入式控制系統占比提升至45％，但醫療用觸控顯示器占比持穩28％高檔，特殊應用顯示模組則降至17％。

法人指出，隨著歐美新冠肺炎疫情爆發，客戶對勁豐醫療產品下單增加，主要包括呼吸器、插管、生理監視器等3類產品。嵌入式控制系統則受疫情影響較大，但上半年向來為需求淡季，對營運影響程度相對有限，下半年需求需進一步觀察疫情發展狀況。

勁豐2020年4月自結合併營收1.42億元，雖月減15.05％、仍年增12.83％，改寫同期次高。不過，累計1～4月合併營收5.64億元，年減2.11％，為近3年同期低點。法人預期，雖然第二季向來是全年最淡季，但在醫療產品將持續出貨下，勁豐獲利表現可望有撐。

(時報資訊)