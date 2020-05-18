新冠肺炎疫情改變人們的生活方式，國內有許多人因居家隔離、居家檢疫，甚至是減少出門機會後，大多宅在家「運動」，醫界評估今年孕婦數量成長三成，年底可望將迎來一波防疫嬰兒潮，對此中央流行疫情指揮中心表示，雖不清楚目前產檢的具體數字，但若為真對國家也算是有所收穫。

指揮官陳時中表示，對於防疫嬰兒潮的想法還沒有了解，需要再查一下目前產檢的人數資料才能評論，但若真的是這樣，對台灣也是有所收穫。

(中時 )