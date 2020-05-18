疫期少出門 醫界估今年孕婦數成長三成 14:532020/05/18 中時 陳人齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 放假在家閒到慌，年底或迎嬰兒潮。圖為合肥市經開區芙蓉社區一家月子中心，工作人員等待給嬰兒洗澡護理。（新華社資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情改變人們的生活方式，國內有許多人因居家隔離、居家檢疫，甚至是減少出門機會後，大多宅在家「運動」，醫界評估今年孕婦數量成長三成，年底可望將迎來一波防疫嬰兒潮，對此中央流行疫情指揮中心表示，雖不清楚目前產檢的具體數字，但若為真對國家也算是有所收穫。 指揮官陳時中表示，對於防疫嬰兒潮的想法還沒有了解，需要再查一下目前產檢的人數資料才能評論，但若真的是這樣，對台灣也是有所收穫。 (中時 ) #醫界 #孕婦 #成長 #嬰兒潮 #產檢 也許您會感興趣 推薦閱讀 IS復出？槍手闖產房濫殺嬰兒孕婦 至少24死 10:482020/05/14 國際 賴弘國「分手千字文」宣告離婚 許常德曝下場慘「實在是找死」 11:372020/05/14 娛樂 超商Q1營業額 首超百貨公司 04:102020/05/16 財經要聞 混沌的經濟數字 04:102020/05/17 專題周報 半導體年增率縮水 網通負成長擴大 04:102020/05/17 財經焦點 不只產檢 中市高風險婦嬰關懷延伸至產後 13:472020/05/17 生活 聯強杜書伍：2020年挑戰嚴峻… 3C成長永遠高於經濟成長 04:102020/05/18 財經要聞 閎康4月營收告捷 H2續看旺 04:102020/05/18 證券．權證 瑞耘首季EPS 0.94元 全年營運樂觀 04:102020/05/18 證券．權證 生活熱門新聞 晚起變天梅雨到 氣象局曝雨最大時間 - 生活 國文科一張「海豹抱海龜圖」考倒考生 答案是... - 生活 陳時中逆風改革健保 台大教授吐2字 - 生活 口罩為何還不解禁？背後原因曝光很母湯 - 生活 直播》國內連11天零確診 指揮中心擺蓮子宣告確診連止 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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