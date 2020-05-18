高雄市長韓國瑜今天在議會臨時會，首度就請假3個月去選總統一事，向高雄人道歉，但民進黨高雄市議員陳致中卻仍不滿痛批，「道歉居然還讀稿，這是哪一門子的道歉？」，有網友對此在臉書反轟，「滾回去啦，你去按摩被拍到，也沒向高雄人道歉啊」。

韓國瑜今(18日)在議會市政報告後，首度針對請假3個月參選總統，向市民朋友「致上最高歉意，非常非常抱歉，市長不在家，讓市民朋友操心了」，但他強調，回來市府後他一天當兩天用，和團隊念茲在茲要趕快讓高雄變得更好。

但對此，陳致中今也在臉書發文再度痛批，韓國瑜既然說「要為高雄做牛做馬，要做好市長，但道歉居然還讀稿，這是哪一門子的道歉？誠意在哪裡？」。

陳致中強調，「上次臨時會民進黨團要求三個道歉，卻被無視，到現在罷免兵臨城下，韓大玩兩手策略，一手消滅罷免、一手演戲」，他反問廣大高雄市民，「請問韓市長這種道歉方式，你能買單嗎？」。

有網友對此在臉書反轟，「韓都照民進黨要求向高雄市民道歉了，慎重念稿還被嗆。滾回去找爸爸」、「至少韓國瑜道歉了，之前媒體抓到你去按摩，你向高雄人道歉嗎？」、「你老爸貪汙也沒向台灣人道歉啊！」。

(中時電子報)