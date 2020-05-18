台北捷運日前出現第2例不願配合戴口罩，26歲鄭女子日前搭捷運時沒戴口罩遭勸阻，女子還執意要上車被拉出車廂，未料該女子卻對保全大打出手，最後遭保全壓制。而這位跆拳道黑帶3段保全被同仁戲稱「北捷小館長」。

北捷表示，廖姓菁英保全身材結實，擁有跆拳道黑帶3段，回憶當天冷靜面對旅客的挑釁揮擊，但考量對方為女性，因此並不輕易回擊，發揮所學保護自身安全，直到對方情緒激動無法勸阻，即以迅雷不及掩耳的方式，將對方壓制在地，恪盡職守維持車站秩序及其他旅客安全。

市政府站值班李姓站長認為，當天以優先解決事情為原則，當場試著緩和該情緒激動女性旅客，並溫柔堅定態度請對方協助配合；至於協助戒護張姓保全則坦言旅客突如其來的揮拳，的確嚇一跳，但基於維護現場秩序，始終於一旁警戒讓場面得以控制；而清潔員發現後主動通報，另站務員立即聯繫捷警及轄區派出所前來支援，透過人員合作與默契，得以在短時間內處理妥當。

目前北捷共有18位菁英保全人員，配置於市府站、忠孝復興站、台北車站等重點車站值勤，協助處理車站或列車緊急狀況、異常事件及車站巡邏，亦配合車站巡查守望及系統維安處理等。此事件中，菁英保全雖輕微受傷並已前往醫院完成驗傷，後續北捷將協助對該旅客提出傷害告訴。

北捷董事長李文宗也前往市政府站，表揚及慰勉值勤人員，並致贈慰問禮品。李文宗轉達台北市長柯文哲期勉，北捷是防疫最重要的門戶，旅客應遵守法令，依照中央流行疫情指揮中心指示，搭乘捷運應全程戴口罩，並請北捷持續維持紀律，也請所有同仁執行勤務務必注意安全。

(中時 )