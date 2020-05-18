依姓婦人65歲那年因心臟衰竭住院，透過醫院向健保署申請延命設備藥物給付，健保署以大於65歲為由拒絕，依婦只好提告。台北高等行政法院審理後，認為年滿66歲才不符條件，判依婦以勝訴，可上訴。

判決指出，依婦因心臟衰竭入住台北榮民總醫院，2018年10月4日由榮總代為向健保署申請「長效型心室輔助系統」藥物給付，內容包含手術套件及出院返家維生設備，但健保署認為依婦年齡大於65歲，是給付規定禁忌症範圍，核定不予同意。

榮總代依婦申復，維持原核定，再向衛福部全民健保爭議審議會申請爭議審議，仍遭駁回，依婦再提訴願未果，只好提起行政訴訟。

依婦主張，她日益嚴重心臟衰竭，已達生命危險嚴重程度，亟需治療，而禁忌症規定「超過65歲以上」，意思是「66歲足歲者」，健保署2019年1月30日才修改規定用字，可知舊規定禁忌症範違確不包含65歲，原處分違法應予撤銷。

健保署抗辯，依婦申請的項目，適用於延長等待心臟移植時間，為提高病患存活率，「臺灣胸腔及心臟血管外科學會」及「中華民國心臟學會」相關意見，均建議年齡限制65歲以下病患使用，才會如此規定禁忌症，後續修改文字只是避免引發疑義。

合議庭認為，健保署兩會、專家意見，比擬心臟植入訂定禁忌症，強調「超過」心臟植入65歲以上標準，年齡是以週年計算，應指滿66歲才不符合給付條件；此外，65歲以上病患仍有經專案核准移植的可能，移植前的延命設備應適用於「年滿65歲而未滿66歲」的病患，才符合健保給付的原意，遂判健保署應准予依婦申請。

(中時 )