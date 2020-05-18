8旬婦外出覓食迷途，警方協助返家。（大園警分局提供／呂筱蟬桃園傳真）

桃園市觀音區一名80歲的林姓老婦，17日下午為了尋找懷念的古早味蘿蔔糕，獨自外出卻不慎迷路，警方接獲民眾報案後前往協助，利用老婦不完整的姓名挨家挨戶詢問，總算查出老婦的身分，將她平安護送返家。

大園警分局新坡派出所於17日下午接獲民眾報案，稱有一名老婦人獨自於中山路二段上行走並在車道間穿梭，且神情徬徨無助疑似迷路，請警方到場幫忙。警員王軒宸、江文來獲報到場，看見老婦身體虛弱地呆站在路旁立即上前關心，但老婦僅說是要尋找懷念的古早味蘿蔔糕，其餘均無法回答。

經員警耐心詢問，老婦才勉強說出自己的名字，但因她有失智情形無法寫出正確的字，員警只好先帶著老婦挨家挨戶詢問，得知她可能住在1公里外的文中路上。員警利用這個線索，並用老婦的名字查詢戶役政系統，過濾上百筆資料後，終於查到老婦的年籍資料，立即與其丈夫聯繫，老婦丈夫原本打算騎車前來接人，但員警考量2人年事已高，騎車雙載較危險，便決定開車護送老婦返家。

老婦丈夫見到太太平安返家，激動的眼眶泛淚，並表示太太有失智情形且長年偏頭痛，情形嚴重還有可能會暈倒，雖有幫她申請愛心手鍊，但太太都不願意戴，至今已有4次走失的經驗。此次太太又再度獨自離家，令他相當著急，所幸員警熱心提供協助，才沒讓太太發生其他意外，非常感謝警方的幫忙。

(中時 )