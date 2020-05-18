準確預測蘋果新一代 iPhone SE 發表日期的爆料達人 Jon Prosser 打響名號後，在日前知名分析師郭明錤預測蘋果將會在 2022 年推出 AR(擴增實境)眼鏡後，跳出來反駁，指出他認為這款新品將會在 2021 年就發表。有趣的是，Jopn Prosser 對於自己要跳出來打臉郭明錤也覺得很不可思議，但他仍舊堅持分享所掌握到的消息，可以見得他對消息準確度的信心！究竟誰的預測準確，時間將會證明一切。

Jon Prosser 日前在 Twiiter 指出，他認為蘋果的 AR 眼鏡，可能名稱是 Apple Glass。他表示自己已經見過實體產品，外型設計相當流行、帥氣。而他認為新品會發表的時間點落在 2021 年的 3 ~ 6 月之間。他自己對於提出的時間點跟知名分析師郭明錤不同，也覺得不可置信，但他認為分析師這一回所掌握的時間點不夠正確。

I can’t believe I’m going against Kuo on this one... but I believe he’s wrong.



Apple Glasses are aimed for March-June 2021.



Also.

I’ve seen them.

They’re sleek as hell. 👀



Will be showing you soon 🤫 https://t.co/0GaOYDA5N8 — Jon Prosser (@jon_prosser) May 15, 2020

針對兩者預測時間點的落差，有網友提出是否可能類似 Apple Watch，發表時間跟上市時間差距較久(第一款 Apple Watch 在 2014 年 9 月發表，但是在 2015 年 4 月才上市)。針對這一點，很早預測過 iPhone 11 將會加入全新綠色款式的另一位爆料達人 Ben Geskin 於 Twitter 表達贊同。

針對 Apple Glasses，Jon 也在參與 YouTube 頻道的 Gadget Cast 節目時討論到，他認為 Apple Glasses 將會支援 5G 網路，不會單獨提供僅支援 Wi-Fi 網路的版本，得以讓 Apple Glasses 能進一步獨立於 iPhone 來使用，不會過度依賴 iPhone。而 Apple Glasses 據了解將採用輕量化的材質打造，也有可能利用到已用於第四代 iPad Pro 的 LiDAR 光學雷達來打造更強大的 AR 體驗。且透過 Apple Glasses 投影的畫面將只有使用者一人可以看見，其他人無法透過反射或其他方式看到。就此來看，想要像英雄電影中的鋼鐵人那樣，透過 AR 來獲取多元資訊的方式，已是指日可待。

當然，講到 Apple Glasses，如果是以類似傳統眼鏡的方式打造，如何適用於如今已近視的族群，是蘋果必須要克服的一大難題。此外，眼鏡重量是影響可否長期配戴的關鍵因素，如何在提供夠強電池續航力的前提下，達成輕薄的目標，對於蘋果來說也是開發上的一大難關。

(科技)