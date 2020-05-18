《國際產業》Panasonic上年度營業利潤下降近三成 15:062020/05/18 時報資訊 編譯張朝欽、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 特斯拉(Tesla)最重要的電池供應商Panasoni公布年度營業利潤下降28.6%。該公司因新冠病毒疫情的不確定性，並未公布本年度財測。 在截至今年三月底的上年度財年營業利潤為2937.5億日圓(約合27.4億美元，與Refinitiv的17位分析師預測的2953億日圓相去不遠。分析師並預測本財年Panasonic營業利潤應為2254.6億日圓。 目前多家日本電子公司並未提供財測，包括索尼(Sony)和佳能(Canon)。 (時報資訊) #Panasonic #營業利潤 #預期 #展望 #財測 也許您會感興趣 推薦閱讀 專家評估新冠疫情影響 日本職業賽事受損2700億日圓 20:112020/05/14 體育 思科財報優預期 惟財測保守 22:582020/05/14 財經 思科財報優於預期 財測保守 04:102020/05/15 全球財經 財經熱門新聞 散戶注意！台股爆4大警訊 這周要小心了 - 財經 美針對華為修改直接產品規則 華為霸氣回應：可以解決 - 財經 散戶別被騙了！專家洩外資倒貨驚人秘密 - 財經 520前…台積電恐爆這危機 專家驚洩台股「凶兆」 - 財經 美國科技獵殺 不是大陸 這一國才是第一個犧牲者 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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