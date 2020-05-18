特斯拉(Tesla)最重要的電池供應商Panasoni公布年度營業利潤下降28.6%。該公司因新冠病毒疫情的不確定性，並未公布本年度財測。

在截至今年三月底的上年度財年營業利潤為2937.5億日圓(約合27.4億美元，與Refinitiv的17位分析師預測的2953億日圓相去不遠。分析師並預測本財年Panasonic營業利潤應為2254.6億日圓。

目前多家日本電子公司並未提供財測，包括索尼(Sony)和佳能(Canon)。

(時報資訊)