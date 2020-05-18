華為供應鏈殺聲隆隆，台股失守10750點！美國商務部華為新禁令引爆華為供應鏈賣壓，在台積電(2330)領跌下，華為供應鏈今天成為台股殺盤重心，京元電(2449)、欣興(3037)、南電(8046)及聯茂(6213)跌停作收，穩懋(3105)、宏捷科(8086)、大立光(3008)等同步重挫，大立光失守3900元關卡，儘管資金轉戰生技及傳產類股，盛弘(8403)、和康生(1783)、桂盟(5306)、霹靂(8450)、三芳(1307)、樂斯科(6662)、宅配通(2642)、康那香(9919)、大學光(3218)、日馳(1526)、國光生(4142)、創源(4160)及恆大(1325)股價強攻漲停板作收，試圖扮演多頭火種，在盤中一度拉升台股指數，展現力守10800點企圖心。

但尾盤仍不敵電子股跌勢擴大拖累，終場加權股價指數為10740.55點，下跌74.37點，成交量1894.49億元；OTC指數為140.97點，下跌0.67點，成交量483.54億元。

今日上市各類股以生醫類股表現最佳，上漲3.57%，其次是油電氣類股及造紙類股，分別上漲3.17%及2.59%，表現較差者為光電類股、電子零組件類股及其他電子類股，光電類股下跌3.17%，電子零組件類股下跌2.7%、其他電子類股下跌2.4%；上櫃部分，表現最佳為生醫類股，上漲3.44%，表現最差為網通類股，下跌2.82%。

就技術面來看，今天台股受到美國華為新禁令影響，指數開低收低，終場下跌74.37點，以10740.55點作收，台股及美股在上週遭逢漲多獲利回吐賣壓，今天再因華為新禁令，失守10750點，整體盤勢已有轉弱跡象，儘管短期及中期均線仍處於多頭排列，但因市場變數增加，短期指數不排除有下探壓力，預料本週指數將在10700點上下200點震盪整理。

台新中國通基金經理人魏永祥表示，疫情及中美貿易戰後市發展仍是牽動股市後市表現的焦點，在疫情方面，即使國際疫情確診人數持續增加，但最高峰已出現在4月，增幅斜率卻已有趨緩跡象，如美國每日確診人數停滯在3萬人，顯示封鎖隔離初見成效，在疫情趨緩下，歐美國家開始考慮逐步解封，如美國已多個州政府訂出解封指引，西班牙於4/14部分解除封鎖，營建業及製造業可局部恢復生產，德國則是於4/20解封，如福斯、賓士等車廠亦逐步復工。接下來市場將關注歐美國家解封後的疫情是否再度爆發，若疫情再度出現擴大現象，不利股市止穩，反之，若疫情能持穩，解封有助帶動經濟彈升。中美貿易戰方面，川普禁止聯邦僱員退休金投資中國企業股票，美國商務部週五發佈對中國大陸出口限制，阻止華為使用美國技術，在雙方衝突升溫下，讓台股短線面臨回檔壓力。

魏永祥指出，美台5月財報季即將結束，第一季財報與第二季展望將牽動市場對下半年企業獲利的預期，可藉此觀察獲利修正潮是否近尾聲。整體來看，台股經過4月的強勢反彈後，5月再大漲的機率不大，預期5月底行情將以區間整理格局為主，個股表現將優於指數表現。選股方面，5G相關、伺服器、半導體等族群持續看好，另外，跌深的優質中小型股、高殖利率股等亦可列為選股方向。

復華傳家二號基金經理人游秋華表示，台股短線因受中美貿易緊張情勢又升溫，美方再度針對華為祭出管制，阻礙市場風險情緒進一步好轉，進而衝擊半導體類股，使相關供應鏈及大盤承壓，將影響市場追高意願；此外儘管疫情逐漸趨緩，但後續仍存在不確定因素的狀況下，建議採逢低擇優佈局方式較合適，相對看好5G、Data center、後疫情受惠、工具機、有殖利率保護的穩健成長型股票。

(時報資訊)