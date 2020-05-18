聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）指出，美國經濟今年下半年有望逐漸復甦，但要全面復甦仍得取決於新冠肺炎疫苗，可能會到2021年底。

鮑爾接受CBS電視節目專訪時指出，美國經濟終會復甦，但可能需要一點時間，假設美國並未爆發第二波疫情，經濟可望於2020年下半年穩定復甦，但若要全面復甦，可能必須等到疫苗問世。

新冠肺炎疫情爆發後，美國各地實施封城措施、經濟活動停擺，3600萬人失業，創下經濟大蕭條以來首見。鮑爾警告，美國第2季經濟成長率可能會跌破負30%，並表示美國經濟不太可能在年底前V型反彈到危機前水準。而亞特蘭大Fed分行日前更預測，美國第二季GDP將暴減42.8%。

為了因應疫情帶來的衝擊，美國聯準會（Fed）推出一系列非常規手段，包括降至零利率、無限量購買美國公債等。但鮑爾認為，美國仍需要採取其他行動，避免對經濟造成長期損害。

(中時電子報)