台灣新冠肺炎疫情逐漸受到控制，中華民國網球協會顧及國內選手權益，在國際賽事停擺階段仍不停歇，舉辦「109年球星防疫盃全國網球錦標賽」與「109年未來球星防疫盃U18全國青少年網球錦標賽」，提供國內頂尖好手競技交流的機會，鼓勵選手將全排與U18賽事當成ITF未來賽的模式來競爭與磨練。

先前受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，許多體壇賽事無法順利舉辦，ATP和WTA兩大職業賽事協會更表示，直到今年8月前都不會有比賽，職業女網好手謝淑薇在臉書粉專自嘲持續失業到7月31日，所幸台灣還能舉辦運動賽事，109年球星防疫盃全國網球錦標賽將於下周一（25日）於臺北市網球中心點燃戰火，賽事為期兩周、總獎金高達50萬台幣，單打冠軍可獲得全國排名積分110分及獎金3萬元，亞軍則有積分85分及獎金1.5萬。

這次參賽球員陣容亮眼，包括去年高雄海碩網球公開賽完成2連霸的男雙組合「胖鵬配」楊宗樺／謝政鵬，還有新生代好手吳東霖、許育修、何承叡、林翰智、葛藍喬安娜、楊亞依、「李家姊妹」李亞軒與李亞芯等人。

屆時賽事配合國家防疫規定及臺北市網球中心防疫措施，選手、教練與家長一律採用實名制入場，除了選手在場上進行比賽外，下場時務必全程配戴口罩並保持安全社交距離，期望選手在「防疫新生活運動」中，安心享受比賽，朝勝利再出發。

(中時 )