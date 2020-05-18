1946年，威廉.蕭克利的研發小組成功發明電晶體，所以美國是積體電路(IC)的發明者與奠基者，它成為了全球半導體產業的龍頭，但也幾乎在同時，日本的半導體產業也在開始崛起。曾一度是全球最大半導國出口國，但美國卻用不到十年時間，就用政治手段扼殺了日本的半導體產業。

早在1955年的時候，成立了10年的索尼就在「無線電熱潮（真空管）」中發展當時不被看好的電晶體技術，開發出世界第一台電晶體收音機「TR-55」，這在日本半導體發展史上具有標誌性意義，日本開始大規模生產電晶體。

日本在1959年生產了8600萬個電晶體，取代美國成為世界第一的電晶體生產國。在美國發明矽積體電路之後，日本也引進了技術。

1963年的時候，日本電氣公司（NEC）自美國仙童半導體（Fairchild Semiconductor）獲得planar technology的授權。日本政府要求NEC將取得的技術和國內其他廠商分享，日本政府的這項舉措為日本半導體產業發展營造了良好的氛圍，日本的三菱、京都電氣等也開始進入半導體產業。由此日本半導體行業進入了高速發展階段。

1973年，石油危機爆發後，歐美經濟停滯，電腦需求放緩，影響了半導體產業。這給了日本可乘之機，1976年3月，經通產省、自民黨、大藏省(等同財政部)多次協商，日本政府啟動了「DRAM製法革新」國家項目。由日本政府出資320億日元，日立、NEC、富士通、三菱、東芝五大企業聯合籌資400億日元。總計投入720億日元（2.36億美元）為基金，由日本電子綜合研究所，和計算機綜合研究所牽頭，設立國家性科研機構——「VLSI 技術研究所」。

日立領頭組織 800 多名技術精英，共同研製國產高性能DRAM製程設備。目標是近期突破64K DRAM和256K DRAM的實用化，遠期在10-20年內，實現1M DRAM的實用化。

為了徹底擺脫美國的影響，實現從原料、設備到製造的全部自產自研，讓日本半導體行業追趕甚至超越美國，所以日本舉全國之力研發DRAM。日本國家及企業在初級階段對今後如何研發半導體技術以及如何讓相關製造設備國產化，均有明確的方針。

日本在短短的世時間裡形成了完整的產業鏈，構建了成熟的半導體生態，晶圓製造巨頭信越、SUMCO，光罩領導者 TOPPAN ，後端材料領域的京瓷、住友電木，前後端檢測有 Advantest 和東京電子，光刻機巨頭尼康等。以DRAM為入口，依托於汽車和PC產業的繁榮，日本DRAM產業獲得了飛速發展，推動日本半導體走向了巔峰。

1985年，是第一個轉折點，日本第一次在市場佔有率方面超越美國，成為全球最大半導體生產國，日本最高的時候DRAM坐擁全球80%市場。這是半導體產業的第一次轉移，由美國到日本，日本成為了新的全球半導體龍頭。

截止到1989年，日本晶片在全球的市場佔有率達53%，美國僅37%，歐洲占12%，韓國1%，其他地區1%。Rick Wallace的數據則表示，1988年的全球半導體十強名單中，有六個來自日本。美國只有德州儀器、英特爾和摩托羅拉入選，剩下的一家則是來自荷蘭的飛利浦半導體。

日本半導體產業的輝煌，讓美國十分憤怒，在1982年的時候，美國對三菱和日立進行了制裁打壓，FBI假扮IBM員工，故意把IBM公司的27卷機密設計資料中的10卷發給了日立公司高級工程師林賢治。林賢治很快上當，表示還想要換取更多資料，FBI馬上拿到證據並公之於眾，稱「日本企業竊取美國技術」。這次釣魚執法極為成功，日立和三菱被美國法律整得元氣大傷，但日本的半導體產業還是處於高速發展之中。

終於，1985年時候，美國對日本發動了經濟戰爭，逼迫日本簽訂了《廣場協議》，美國金融專家們不斷地對美元進行口頭干預，最低曾跌到1美元兌120日元。在不到三年的時間裡，美元對日元貶值了50%，日本開始陷入泡沫經濟。

1985年的時候，美國半導體產業協會開始向美國商務部投訴日本半導體產業不正當競爭，要求總統根據301貿易條款解決市場准入和不正當競爭的問題。

1989年再次和日本簽訂了不平等條約《日美半導體保障協定》，開放日本半導體產業的知識產權、專利。1991年，日本的統計數據美國已經佔到22%，但是美國仍舊認為是20%以下，美國再次強迫日本簽訂了第二次半導體協議。

1995年，在經歷了10年的抗爭之後，日本最終還是繳械投降，這是日本半導體產業最後的餘暉，世界半導體企業前十中，NEC（第一）、東芝（第二）、日立製作所（第三）、富士通（第八）、三菱電機（第九）。

1999年，為了保存最後一絲火苗，日立、NEC、三菱電機三家的DRAM業務開始整合，1999年，爾必達成立。但是美國依然沒有放過日本，然而在負隅頑抗了十幾年後，2012年2月28日，在美韓的聯手下，爾必達宣佈破產，日本半導體行業徹底回天乏術。

日本從1963年開始，用了22年的時間，舉全國之力發展的半導體產業，卻被美國用了10年輕易擊垮。在美國軍事保護傘下的日本在這場戰爭中從一開始就注定了結局。

(中時電子報)