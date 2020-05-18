位在新竹市的祥鈺國際同濟會辦理各項社會服務活動，更跨縣市幫助偏鄉學童，挹注教育資源，18日致贈苗栗縣大湖鄉華興國小12台平板電腦，讓偏鄉學子能跨越地域限制，擺脫學習的框架與侷限。

華興國小指出，學校地處偏鄉，教學資源不足，其中對於國語、英語、數學等科目出現學習落差，提升學生的學力成就迫在眉睫。祥鈺國際同濟會獲悉後，18日祥鈺國際同濟會現任會長郭米玉、創會長黃玉梅、前會長蘇永勝等人，前往致贈平板電腦教學，挹注學習資源。

「工欲善其事，必先利其器。」郭米玉說明，教學上運用網路雲端技術、行動科技是目前教育發展趨勢之一，也是刻不容緩的事，偏鄉孩童的教育應與其他各區校同步，因此，祥鈺國際同濟會獲悉校方需求後，立即商議並付諸行動，期許平板電腦能提升偏鄉學生的學習成效，讓偏鄉的孩子不再偏鄉。

華興國小感謝祥鈺國際同濟會，並將善用平板電腦教學，讓學生透過數位學習平台，進行資料蒐集及視訊教學，運用雙向互動活化教學，增加學習效果。

(中時 )