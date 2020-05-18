全國中等學校運動會原訂4月中旬舉行，因新冠肺炎疫情延期，如今台灣地區連續一個月未新增新冠肺炎本土確診病例，因此今天中央流行疫情指揮中心記者會上，副指揮官陳宗彥透露，考慮於七月恢復取辦全中運。但指揮官陳時中也坦言，運動員彼此認識屬於特定對象，健康狀況也被教練掌握，因此相對的，一般民眾如果要進行籃球等無法戴口罩的近距離運動時，仍最好避免與不認識的人從事。

陳宗彥指出，疫情初期儘管HBL封館未開放觀眾速場，仍有舉辦比賽，因為球員都是固定對象，教練長期以來對於球員健康狀況都有掌握，所以賽事舉辦可分成有無開放觀眾入場的情況。 陳時中則說，運動場內的人員分成選手與觀眾，選手是特定對象，需要做健康評估，必要時採檢，觀眾屬於不特定對象。

針對指揮中心將接觸人員區分為特定對象與不特定對象，本報記者追問，運動賽事當中，羽球、乒乓球選手間可以保持距離，但籃球無法，那這段期間一般民眾如果要從事籃球等無法保持距離的運動，是否會建議避免與不認識的特定對象一起從事？

對此陳時中回稱同意本報記者的觀點，這段期間如果有活動會跟陌生人近距離接觸，又不能戴口罩，可能就要避免一下。

(中時 )