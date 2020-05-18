台中市社會局長彭懷真表示，老人往生互助會屬私領域問題，市府公告提醒民眾，加入往生互助會應注意事項。（盧金足攝）

台中市現有立案登記的往生互助會有9個，也爆發過爭議，市議員黃守達18日呼籲，市府應正視老人往生互助會的問題，制定自治條例加強規範，以免發生損及市民所存棺材本。社會局長彭懷真表示，「老人往生互助會」是會員之間互助性質，屬私領域問題，為私權契約，市府公告提醒民眾，加入往生互助會應注意事項，如認為權益遭受侵害，可尋求民事和刑事救濟管道。

黃守達指出，老人互助會的形式其實類似保險，但沒有經過賠償金額與長輩死亡機率的精算，隨著長者凋零，互助會發出的喪葬互助金金額愈來愈多，最後就算不是負責人跑路，也有可能因為財務不堪負荷而倒閉。

他說，到最後只能倒會清算財產，會員可能繳了幾十萬，最後只拿回均攤的幾千元，棺材本全沒了，這就是現在老人互助會的「道德風險」。

黃守達質疑，在2013年中央訂有《內政部輔導社會團體往生互助事項處理原則》，台中市也有9個團體登記立案，依規辦理往生互助事項，實際上台中市不只這9個團體在辦理往生互助事項，沒有依規登記的黑數，市府有掌握？若互助會出現什麼問題，市府能幫什麼忙？

他指出，往生互助會的管理問題在於法源不足、法制不全、督導不周，基於私法自治，老人互助會發生問題，受害民眾只能循司法途徑，市府難以介入，對會員毫無保障。

黃守達表示，市府應制定老人互助會的自治條例，增加罰則嚇阻不法，督促老人互助會改正缺失，落實財務透明公開；設定老人互助會的定型化契約範本，填補現行契約規範漏洞。建立老人互助會退場與接管機制，讓市政府可以介入解決問題。

彭懷真表示，「老人往生互助會」是會員之間的互助性質，屬私領域問題，為私權契約，市府已公告提醒民眾，加入往生互助會應注意事項，如果民眾認為權益遭受侵害，可尋求民事和刑事救濟管道。

他強調，台中市社會局每年委託會計師，依內政部輔導社會團體往生互助事項處理原則，進行行政查核，督促缺失事項改善，市府會進一步宣導或提供相關協助，對於民眾衍生民事爭議，研議是否納入「合作社」系統，在不涉私權情況下監督，保障民眾權益。

針對議員要求訂定自治條例，社會局說，市府已將台中市往生互助會查核報告函送內政部，並建請內政部商請中央部會研議互助行為的專法，就往生互助金給付規定、行政事務管理與互助契約訂定等，制定明確規範，並訂定專責機關進行管理，以期徹底有效因應處理。

(中時 )