國內高球場新冠肺炎疫情期間，人滿為患，不少小白球族都到高球場揮桿躲疫情，但時序進入夏季，正是蛇類交配、繁衍旺季，在球場打球常被竄出來的各種毒蛇，嚇到皮皮挫。近日就有球友打球時，在球道旁看到2條眼鏡蛇豎起上半身「交纏曬恩愛」，還有人看到3條同是眼鏡蛇疑在「爭風吃醋」，網友看後嚇得驚喊：「快逃啊！」。

一名球友上傳一段2條眼鏡蛇交纏影片，影片中可見，2條粗大的眼鏡蛇沒有躲在隱密處，竟然大辣辣跑到空曠的球道旁粗草區「曬恩愛」，不斷豎起上半身交纏一起，大玩「挑逗」遊戲，讓人看得冷汗直流，還好這兩條眼鏡對打球經過的球友不具威脅。

此外，還有一名球友在北部某球場找球時，同時看到3條眼鏡聚在一起，驚嚇之餘打趣說：「眼鏡蛇是夫妻制，出現第3條，就是隻蛇在爭風吃醋」。

高球場球道旁驚見2條眼鏡蛇豎起「纏綿」一起。

其他球友看到影片與照片都驚嚇不已，除了提醒大家此季節打球要小心遭蛇吻，如果到也要趕快逃。

(中時電子報)