防範新冠疫情，基隆市4月時率先對基隆廟口夜市進行總量管制，近來疫情逐漸趨緩，市長林右昌18日宣布，即日起取消廟口夜市人流限制，強調「防疫可以輕鬆，但不能放鬆！」在中央防疫指引下，逐步讓攤商與市民恢復正常生活。

今起宣布取消人流管因應新冠肺炎疫情延燒，基隆市府4月12日在仁三路、愛四路夜市設置管制點，同時間以2000人為上限，要求遊客戴口罩、加設隔板，預防飛沫傳染，但實施管制以來，攤商抱怨禁令造成遊客卻步，市府考量疫情趨緩，4月30日放寬至2500人。

全台連續第11天零確診，周末廟口夜市人潮明顯回流，市長林右昌說，台灣疫情日漸穩定，應該朝逐漸恢復正常生活方向前進，即日起廟口夜市取消人數限制，但用餐座位的隔板不變，也呼籲所有民眾與攤販，繼續落實「防疫新生活運動」。

另外，基隆社區大學春季班，原定今年3月2日開課，受到疫情影響延期，市府評估疫情穩定，也同步在18日正式恢復正常開學，讓學習不停歇，林右昌說，市府也提醒社大開學前做好萬全防疫演練措施，讓學員都能安心上課。

「防疫可以輕鬆，但不能放鬆」，林右昌表示，為維護市民健康，市府仍會依中央指引完成防疫措施，至於目前進入市府機關與校園仍維持戴口罩、量體溫，也請大家配合勤洗手、戴口罩等健康原則，照顧自己也保護他人。

(中時 )