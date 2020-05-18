知名IP《劍靈》改篇手遊的《劍靈：革命》在日前上市了，除了忠實還原原作中經典的劇情和華麗的武打戰鬥外，還為手遊玩家調整更合適的操作系統，像是簡化合擊技、組隊和副本等，讓玩家在手遊上也有相當不錯的遊戲體驗。

●華麗武學連招簡單就上手

有如電影般華麗的打擊招式。〈圖/炫指國際有限公司提供〉

《劍靈：革命》套用了《劍靈》戰鬥的特色，透過華麗的武學招式營造出戰鬥美學。不過由於手遊版受限在操作便利性，遊戲主要精簡了原作部份技能，並且把原本的連招的方式利用智能判定進行招式切換，讓玩家接技及操作起來更為容易，還能搭配必殺武功專屬的技能打出一整套強力傷害，以輕鬆體驗打鬥的快感又不失各職業獨有的特色。

要按對合擊技的按鈕。〈圖/炫指國際有限公司提供〉

成功後就可以控制敵人了。〈圖/炫指國際有限公司提供〉

遊戲另一個戰鬥調整的地方就是合擊技，合擊技是用來讓精英怪或BOSS怪也受控場技能控制的設定，可以用來平衡角色的強度和強調團隊合作。原作的合擊技必需按對應的技能才能成功，遊戲則精簡為透過單一技能（有暈眩或擊倒異常便可）就可以觸發判定，而且觸發判定的玩家只要在7秒內按對按鈕並填滿同色效果就可以成功施展（綠色為擊倒，藍色為暈眩），按鈕為獨立系統，不需考量原本技能冷卻的問題，除非玩家被擊倒或暈眩，以及距離太遠，否則都可以正常使用。

拳士觸發的壓制姿勢可以把敵人壓在地方上打。〈圖/炫指國際有限公司提供〉

達成條件可以觸發禁制技能。〈圖/炫指國際有限公司提供〉

合擊成功之後，敵人會附上異常狀態，之後可以有1人選擇主要發動特殊姿勢（需符合判定條件），其它人還能依照發動條件使用強力的禁制傷害技能進行圍攻，也可以不發動特殊姿勢直接一起用禁制進行圍攻。合擊技的加入讓戰鬥更有挑戰和變化，再加上BOSS或精英怪本身也有免疫時間，以及強力的範圍技能，所以適時走位、利用位移按鈕和合擊技中斷也變成《劍靈》系列副本好玩的地方。

不小心達成了成就。〈圖/炫指國際有限公司提供〉

●『雷電模擬器』讓你輕鬆操作

動畫也作的很精緻，相對也很吃效能。〈圖/炫指國際有限公司提供〉

手遊為了強化社群也加入了一些要素，像門派宅邸。〈圖/炫指國際有限公司提供〉

遊戲本身因為高畫質體驗的關係，並不合適長時間遊玩，這時候就可以考量和模擬器相互搭配使用了，畢竟遊戲本身也是個吃電和吃效能的怪獸。在適用手機規格上，要跑的順最少IOS要A10X（平版）或A11的處理器，安卓要845以上，所以目前可能有一些玩家的手機可能會跑起來比較吃力，推薦可以先用模擬器體驗遊戲。另外，玩家的電腦配備如果不錯，可以調整到最高設定且有鎖在四十幀的畫質，不過這部份玩家調整時還是依照電腦狀態會比較好，以跑的順暢和畫面體驗佳為主。

玩家可以進行微調讓操作起來更方便順暢。〈圖/炫指國際有限公司提供〉

有些玩家可能會認為這樣不如玩PC版的《劍靈》就好了，不過目前PC版的版本很後面，新人加入比較不容易，而且也很吃電腦的硬體效能。再加上原本操作難度上比較高一點，並不像手遊版的《劍靈：革命》更適合一般輕中度玩家體驗。手遊版沒有太過複雜的要素，而且對於社群互動要素也有一定的優化，讓輕中重度玩家都有自己的發揮的空間，就算有方便的自動戰鬥，在面對有難度的戰鬥還是必需要手控和閃招，展現出操作的技巧。

(科技)